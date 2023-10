Klæbo dropper logo – forventer avtale med skiforbundet

Avgjørelsen kom fram i en pressemelding fra teamet rundt Klæbo fredag ettermiddag. Der sto det at de forventet at trønderen med det kom til få en representasjonsavtale med Norges Skiforbund i «en eller annen form».

Videre het det at 26-åringen er «lei av å bli stemplet som gjerrig og pengefokusert».

– Forhandlingene har ikke handlet om penger og berikelse. Jeg har bidratt masse til fellesskapet. Og jeg har også planer om å gjøre det i tiden fremover. Fellesskapet er svært viktig, sier Klæbo.

Han har siden sist sesong valgt å stå utenfor landslaget, men kan gå verdenscup hvis han blir enig med skiforbundet om en avtale. Det har vært avstand i forhandlingene over flere måneder.

Kort tid etter at Klæbo-nyheten sprakk, kom langrennssjef Espen Bjervig med de positive signalene som var etterspurt.

– Vi hadde tenkt å jobbe videre med det på mandag, men for Johannes var det viktig å lande dette i dag, så da endte det på en standard representasjonsavtale. Vi er glade for at vi endelig har landet dette, og at vi kan fokusere på vinteren, sa Bjervig til TV 2 via medieansvarlig Gro Eide.

Lå på bordet i mai

Klæbo-leiren sier utviklingen i saken kom etter Bjervigs medieuttalelser onsdag. Det pekes spesielt på det de omtaler som «et konkret tilbud» langrennssjefen kom med i et intervju med Dagbladet. Dette sitatet fra Bjervig blir trukket fram:

– Vi kan lage en avtale med Klæbo med full fleksibilitet, altså at han bare representerer NSF fra torsdag til han er hjemme igjen søndag kveld. Han kan i prinsippet få fire fridager fra landslagsavtalen hver eneste uke, men da vil jo også retten til å ha egne sponsorer på landslagstøyet falle bort i de dagene han representerer landslaget og NSF. Da har han resten av uka på å vise fram sine egne sponsorer. Så enkelt kan det løses, om dette ikke handler om økonomi i det hele tatt.

Klæbos manager og far Haakon Klæbo kommenterer utspillet på denne måten:

– Dette tilbudet forelå som et alternativ mellom partene senest i mai måned. Partene valgte imidlertid å gå videre på et alternativ som var en slags hybrid mellom landslagsavtale og en enkel representasjonsavtale. Her ble vi aldri enige, sier han og fortsetter:

– Bjervig utfordret oss på om signeringen handlet om penger fra Johannes sin side. Vi har hele tiden vært klare på at det ikke har handlet om penger. Klart vi tar utfordringen og lander dette.

Nærmer seg

Johannes Høsflot Klæbo legger til at Bjervigs uttalelser kom overraskende.

– Jeg har hele veien vært tydelig på at jeg ønsker å gå verdenscup, og jeg håper med dette at det kan bli virkelighet.

Uno-Xs daglig leder Jens Haugland blir i pressemeldingen sitert på at logoen på landslagsdrakten ikke har vært noe hinder for å sikre at Klæbo fortsetter som verdenscupløper.

Klæbo vender nå blikket mot treningsarbeidet som skal gjøres før sesongstarten på Beitostølen. Verdenscupåpningen er lagt til 24. november i finske Ruka.

Trønderen kan vise til fire sammenlagttriumfer (2018, 2019, 2022 og 2023) i verdenscupen.