Haalands målsnitt overgår stjernene fra en svunnen tid – gruser alle fra moderne fotball

Haaland er oppe i 27 mål på 27 landskamper og er bare seks scoringer bak Jørgen Juves 89 år gamle landslagsrekord.

Det har vært ventet at noen etter hvert ville slå Juves norske rekord på 33 landslagsmål, men ikke at vedkommende ville komme i nærheten av hans scoringssnitt på 0,73 mål per kamp. Haaland er i ferd med å legge det snittet langt bak seg.

Einar «Jeja» Gundersen, som Haaland passerte på scoringslista torsdag, hadde enda høyere snitt enn Juve. Han scoret 26 mål på 33 landskamper i årene 1917 til 1928, da fotballen var mye åpnere og mer målrik enn i dag. Hans snitt på 0,79 gruses likevel av Haalands 1,00.

Nest høyeste målsnitt av landslagsspillere i nyere tid (aktive innen siste 30 år) har Ole Gunnar Solskjær. Hans målsnitt på landslaget var 0,34 (23 mål på 67 landskamper). Alexander Sørloth er rett bak ham med 17 mål på 50 landskamper. Ikke langt bak følger andre kjente navn som Joshua King (0,32), Tore André Flo (0,30), Jan Åge Fjørtoft (0,28), Steffen Iversen (0,27) og John Carew (0,26). Men 1,00?

Eneste spillere utenom Haaland som har hatt målsnitt på minst 0,40 siden 2. verdenskrig er Odd Wang Sørensen (0,68), Harald Hennum (0,58), Odd Iversen (0,42) og Gunnar Dybwad (0,41).

Ikke det beste

Haaland scoret sitt 26. mål da han mesterlig dempet en ball som spratt veldig høyt etter et hjørnespark, og så banket den i nettaket.

– Jeg hadde aldri klart å få foten så høyt, sa Alexander Sørloth om Haalands prestasjon.

– Det var en fin volley, eller halvvolley, eller hva du vil kalle det. Jeg prøvde å få ballen på mål med så mye power som jeg klarte. Jeg har scoret et finere mål mot Nord-Irland, men det var et av de finere landslagsmålene mine, sa Haaland til TV 2.

Litt senere nikket han også inn et innlegg fra Antonio Nusa.

Ut over intervjuet med rettighetshaveren uttalte han seg heller ikke torsdag til mediene. Litt over halv ett lokal tid ble han eskortert gjennom intervjusonen uten å stoppe verken for norske medier som ropte etter ham eller kypriotiske journalister, som hadde med norske landslagstrøyer i håp om å få en signatur.

Ståle Solbakkens beskjed tidligere i uka om at Antonio Nusa ville bli skjermet fra mediene resten av samlingen ble også fulgt opp. Nusa ble også ført gjennom intervjusonen uten stopp.

Klager ikke

– Dette er det jeg ville da jeg var liten, så jeg skal ikke klage på det. Selvfølgelig kan det være litt stress. Jeg begynner å bli litt halvlei av mitt eget navn, men sånn er det. Jeg får bare leve med det, og jeg setter stor pris på støtten jeg får, sa Haaland til TV 2 om all viraken han omgis av.

Kampen i Larnaka var utsolgt mest på grunn av ham, ettersom Kypros for lengst er ute av dansen i EM-kvalifiseringen. Da Haaland ble byttet ut på stillingen 3-0 til Norge, reiste mange av tilskuerne seg og forlot stadion. Mannen de hadde kommet for å se var ikke lenger på banen.

– Spania er et godt lag, et av de beste i verden. Vi skal gjøre vårt beste, og hele Norge må støtte oss. Vi skal prøve, sa Haaland om kampen som venter søndag.

For øvrig er hans målsnitt på landslaget ikke norsk rekord, og vil aldri bli det. Minotti Bøhn sørget for det da han i Norges aller første landskamp i 1908 (3-11 mot Sverige) scoret to mål og så aldri spilte en landskamp igjen.