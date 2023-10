Feberhet Sørloth feiret jubileet med scoring: – Ikke første gang

– Jeg var aldri i tvil om at jeg kom til å rekke kampen. Jeg har spilt med feber som dette mange ganger før, og det har som regel gått fint, sa Sørloth.

– Forrige sesong skjedde det to ganger, og jeg scoret både mot Barcelona og Real Madrid.

Han fortalte at sykdommen kom snikende. Han følte seg helt fin under kortspill med landslagskompiser onsdag kveld, men da han skulle ringe kjæresten, var stemmen plutselig borte.

– I dag våknet jeg og var het, men kampen ville jeg ikke gå glipp av.

Tok ansvar

Han ble 50. norske mann med 50 landskamper. Faren Gøran var en av de 49 første. Gunnar og Hallvar Thoresen er eneste andre far og sønn i det gjeve selskapet.

Sørloth tok ansvar i jubileumskampen og scoret selv det avgjørende målet da Norge slo Kypros for 13. gang på rad. Han gjorde 1-0 via en motspiller i en første omgang der laget tross stor dominans slet med å bryte ned hjemmelagets forsvar. Etter pause kom tre scoringer til, alle etter at Sørloth ble byttet ut.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Kampbildet var litt som forventet. Det var vanskelig å bryte dem ned i første omgang, og vi måtte være tålmodige. Vi skapte noen sjanser som ikke satt, men så fikk vi mål til slutt. Så gikk det bedre i 2. omgang da de begynte å bli slitne, sa han.

Villarreal-spissens 17. landslagsmål var hans første mot Kypros. Det var også Sørloth-familiens sjette scoring mot ferieøya som Gøran herjet med i kamper på 80- og 90-tallet.

I koma

Med seieren holdt Norge liv i sine sjanser i EM-kvalifiseringen, men Spanias seier over Skottland gjør at laget ikke har sin skjebne i egne hender.

– Det var ikke optimalt. Vi ville helst at Skottland skulle vinne, men det forandrer ikke hva vi må gjøre. Vi må slå Spania uansett, både for oss selv og for å henge med, sa Sørloth.

Han er ikke innstilt på å la sykdom hindre ham i å spille søndagens storkamp mot Spania.

– Jeg sa til legen at jeg bare skal legge meg i koma så jeg blir klar til søndag.