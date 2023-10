Oscar Bobb fikk sin landslagsdebut da han spilte den siste snaue halvtimen i en kamp Norge dominerte fra start til slutt. Han kom inn sammen med Antonio Nusa, som nok en gang herjet med motstanderne i norsk landslagsdrakt. Han hadde en fot med i begge Haalands scoringer, den siste med et nesten ferdigscoret innlegg.

Norge slo Kypros for 13. gang på like mange forsøk, med de største sifrene noen gang, og gjorde jobben laget kom til ferieøya for å utføre: Å holde liv i håpet om å ende blant de to beste i kvalifiseringsgruppa og løse EM-billett i høst. Det øker temperaturen ytterligere foran søndagens allerede utsolgte hjemmekamp mot Spania.

– Vi visste at de kom til å bli slitne hvis vi holdt et høyt balltempo. Det klarte vi delvis. Da det ble 2-0, brøt de helt sammen. Jeg er fornøyd med gjennomføringen. Med så lite tid vi hadde, gjennomførte gutta det vi håpet på, sa landslagssjef Ståle Solbakken til TV 2.

Spania slo Skottland 2-0 i Sevilla. Det betyr at Norge må slå Spania søndag og håpe at Skottland avgir poeng i Georgia 16. november. Skjer det, får Norge en finale om EM-plass borte mot Skottland 19. november. Med skotsk tap i Tbilisi vil seier være nok for Norge, med uavgjort for skottene i Georgia må Norge sannsynligvis vinne med to mål på Hampden Park for å gå forbi Skottland.

Fin tradisjon

Alexander Sørloth fulgte opp en fin familietradisjon da han scoret ledermålet. Hans far Gøran scoret fem mål på sine fire landskamper mot Kypros og er norsk toppscorer mot øynasjonen. Sørloth ble 50. norske mann med 50 landskamper og er nå bare fem bak faren. Gunnar og Hallvar Thoresen var fra før eneste far og sønn i den eksklusive klubben.

Kampen var ennå ikke punktert da Bobb og Nusa ble byttet inn på hver sin kant i det 63. minutt. De skapte røre nesten umiddelbart og Nusa hadde vært på banen bare ett minutt da han tryllet bort en motspiller og vant et hjørnespark. Fredrik Aursnes’ serve spratt over Andreas Karo, og ved hjørnet av 5-meteren tok Haaland ballen ned og banket den i nettaket. Da han jublet for sitt 26. landslagsmål, var det som mestscorende spiller for landslaget siden 2. verdenskrig.

I det 72. minutt herjet Nusa igjen på venstresiden og fant Haaland med et perfekt innlegg. Ved lengste stolpe kunne stjernespissen nikke inn sitt 27. landslagsmål på like mange kamper. Nå har han bare Jørgen Juve foran seg på lista, og det er bare seks mål opp.

– Vi fant Erling litt for få ganger i 1. omgang, konstaterte Solbakken.

Aursnes fastsatte resultatet i det 81. minutt med forarbeid av Bobb.

Måtte vente

De ti første minuttene hadde Norge 80 prosent ballbesittelse på AEK Arena, men greide ikke å skape sjanser mot et hjemmelag som forsvarte seg innbitt med en dyp bakre femmer og en kompakt diamant på midtbanen. Norge kom til innlegg, men de ble stanget unna av stopperkjempen Alexander Gogic.

Det norske laget ble farligere da det ble litt færre støttepasninger og flere risikopasninger. I det 17. minutt slo Birger Meling et innlegg som gikk over Haaland, men bak hogg Sørloth til på volley. Ballen gikk rett i venstrebacken Anderson Correia.

Et drøyt minutt senere ble det enda farligere. Aursnes slo et perfekt innlegg for Haaland, som knuste Kypros-stopper Karo i lufta og nikket hardt ned mot hjørnet. Keeper Joël Mall svarte med en superredning, og en Haaland i ubalanse greide ikke å få returen mellom stengene.

Et par nye minutter senere nikket Sørloth hardt utenfor på et nytt Meling-innlegg. Kypros-forsvaret var i trøbbel.

Etter en halvtime kom omgangens eneste skremmeskudd fra hjemmelaget, da Serie A-proffen Grigoris Kastanos forfulgte en lang bakromsball fra Hektor Kyprianou, men Kristoffer Ajer fikk blokkert skuddet.

Utmanøvrert

Et par minutter etter det kom i stedet scoringen de norske ventet på. Haaland prøvde å kombinere med Aursnes, men Karo kom mellom og klarerte. Det gjorde han rett til Sørloth, som hogg til med venstrebeinet fra rett utenfor 16-meterstreken. I forsøket på å blokkere skuddet utmanøvrerte Gogic sin egen keeper, og ballen føk inn i motsatt hjørne.

Haaland var nær ved å doble ledelsen noen minutter senere, men Gogic revansjerte seg da han slengte ut beinet og tok farten av skuddet så Mall kunne redde.

Det ble en tam start på den andre omgangen, men i det 59. minutt ble Sander Berge satt opp av Meling og banket til fra 20 meter. Mall gjorde et tigersprang og slo ballen ut oppe under tverrliggeren. Noen minutter senere kom Nusa og Bobb inn, og ikke lenge etter var spenningen fjernet.

Ståle Solbakken kunne bytte ut Haaland og Martin Ødegaard med tanke på Spania-kampen som venter søndag.