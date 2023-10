Solbakken overrasker på flere plasser mot Kypros – fullt hus for å se Haaland

Selv om Kypros er sjanseløs i EM-kvalifiseringen, er det stor interesse for å se Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard. Kampen på AEK Arena er utsolgt, som betyr drøyt 8000 tilskuere. Norge må vinne for å holde liv i sine sjanser i kvalifiseringen.

Ståle Solbakken har sagt at startoppstillingene mot Kypros og Spania ikke vil være veldig ulike, men at det blir noen endringer. På grunn av kort avstand mellom kampene (torsdag til søndag) og lang avstand mellom byene de spilles i er det naturlig å ha noen friske bein i bakhånd.

Både Oscar Bobb og Antonio Nusa er på benken. Nusa ville ganske startet om det ikke var for hans ryggproblemer. Solbakken har gjort det klart at man ikke vil ta noen sjanser med ham, men han er oppført blant reservene selv om to mann havnet på tribunen som overtallige i troppen. Det ble Osame Sahraoui og Morten Thorsby.

Ros fra sjefen

Sander Berge får sjansen i ankerrollen på midtbanen som Patrick Berg pleier å fylle. Landslagssjefen har skrytt av Burnley-spilleren under oppholdet i Larnaka.

– Sander ser lettere ut i kroppen og i steget enn på lenge og spiller ofte 90 minutter, sa Solbakken under en av sine pressekonferanser og la til at Berge kan spille i alle posisjonene på midtbanen.

Kristoffer Ajer kommer inn for Stefan Strandberg i midtforsvaret og blir Leo Østigårds makker der. De spilte sammen fra start også mot Jordan i september, men da flyttet Ajer ut som høyreback da Strandberg kom inn ved pause. Strandberg og Østigård har lenge vært landslagssjefens foretrukne stopperpar.

Julian Ryerson er tilbake på høyrebackplassen han og Marcus Holmgren Pedersen har byttet på å fylle, og som Ajer lånte under forrige samling. Da var Ryerson satt tilbake av skade. Med en syk Fredrik Bjørkan ute av troppen var det ingen tvil om at Birger Meling skulle spille venstreback.

Bobb på benken

Mest usikkerhet har det vært rundt plassen på venstre kant. Nusa var strålende i den posisjonen mot Jordan og Georgia forrige måned, men hans ryggplager gjør at han ikke starter nå. Mohamed Elyounoussi, som i Solbakkens to første år som landslagssjef var fast på den plassen, har ikke vært uttatt til de to siste samlingene.

Oscar Bobb ville vært et spennende valg, men med kort forberedelse ligger det mer an til et innhopp for ham. I stedet går plassen til Ola Solbakken, som hadde den også i junikampene mot Skottland og Kypros. Mot sistnevnte scoret han også det første målet.

Alexander Sørloth er tilbake etter å ha mistet forrige samling med skade og blir 50. norske mann som runder 50 landskamper.

Slik er lagene:

Norge (4-5-1):

1 Ørjan Nyland – 14 Julian Ryerson, 3 Kristoffer Ajer, 15 Leo Østigård, 5 Birger Meling – 19 Alexander Sørloth, 10 Martin Ødegaard (kaptein), 8 Sander Berge, 7 Fredrik Aursnes, 11 Ola Solbakken – 9 Erling Braut Haaland.

Reserver: 12 Mathias Dyngeland, 13 Egil Selvik – 2 Stian Gregersen, 4 Stefan Strandberg, 6 Patrick Berg, 16 Hugo Vetlesen, 17 Oscar Bobb, 18 Kristian Thorstvedt, 20 Antonio Nusa, 21 Bård Finne, 22 Marcus Holmgren Pedersen, 23 Jørgen Strand Larsen. På tribunen (overtallige i troppen): Osame Sahraoui, Morten Thorsby.

Kypros (5-3-2):

1 Joël Mall – 16 Stelios Andreou, 2 Andreas Karo, 5 Alexander Gogic, 4 Hektor Kyprianou, 7 Anderson Correia – 12 Kharalambos Kyriakou (kaptein), 8 Ioannis Kousoulos, 5 Kharalambos Kharalambous – 20 Grigoris Kastanos, 11 Andronikos Kakoulli.

Reserver: 13 Demetris Demetriou, 22 Neofytos Mikhael – 3 Marios Antoniades, 9 Dimitris Khristofi, 10 Loizos Loizou, 14 Kostas Pileas, 15 Danilo Spoljaric, 17 Nikolaos Panagiotou, 18 Minas Antoniou, 19 Marios Ilia, 21 Pavlos Correa, 23 Stavros Gavriel.

Dommer: Donatas Rumsas, Litauen.