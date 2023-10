Carlsen var storfavoritt i torsdagens parti, men nordmannen fikk ikke spillet til å stemme med svarte brikker.

Etterpå forklarte han nederlaget med at han ble noe satt ut av at motstanderen hadde på seg en klokke.

«Jeg ble fullstendig knust i dag. Dette er ikke for å anklage motstanderen min for noe, som spilte et fantastisk parti. Men ærlig talt, med en gang jeg så at motstanderen min hadde klokke, mistet jeg konsentrasjonen», skriver Carlsen på X/Twitter.

– Frustrerende

Carlsen mener arrangøren ikke har gode nok grep mot mulig juks.

«Jeg tar selvsagt ansvar for at jeg ikke klarte å håndtere det, men det er samtidig utrolig frustrerende å se at arrangøren ikke tar anti-juks på alvor (ingen overføringsforsinkelse, tilskuere som går rundt i spillehallen med smarttelefoner)», fortsetter han.

Carlsen tror det kan bryte med reglene til Det internasjonale sjakkforbundet.

«Jeg spurte en dommer om saken, og han sa at det er forbudt med digitale klokker, men at spillere får bruke analoge klokker. Det virker å bryte Fides regler i en turnering av denne størrelsen», skriver Carlsen.

Langt dårligere rangert

Sulejmenov er rangert som nummer 578 i verden, og kasakhstaneren har om lag 300 færre rankingpoeng enn Carlsen.

Carlsen slo indiske L.R. Srihari i første runde av turneringen.

Sammenlagtvinneren i Qatar sitter igjen med om lag 272.000 kroner.