Tidligere Formel 1-topp dømt for skattesvindel – slipper å sone

Ecclestone sa seg skyldig i å ha unndratt seg skatt av en utenlandsk konto med flere milliarder kroner på, skriver nyhetsbyråene Reuters og AFP. Rettssaken mot Ecclestone foregår i London.

Den britiske forretningsmannen ble i juli i fjor siktet for å ha unnlatt å informere den britiske staten om verdier på 4,6 milliarder kroner i utlandet. Det skal dreie seg om et såkalt trust-selskap i Singapore.

Ifølge Reuters mener påtalemyndigheten i saken at Ecclestone har gitt villedende og feilaktige opplysninger til britiske skattemyndigheter i 2015. Da hevdet 92-åringen at han hadde etablert en formuesforvaltning for sine døtre.

Den mangeårige motorsportsjefen er verdenskjent for å ha kommersialisert bilsporten Formel 1. Han var direktør i sirkuset fram til 2017, og fram til 2020 var han æresmedlem i styret.