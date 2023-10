Pappa Klæbo ønsker endringer i landslagsmodellen: – Må se og lære av de unge

Johannes Høsflot Klæbo gikk ut av landslaget foran kommende sesong. Per nå er han ikke enig med Norges Skiforbund om en representasjonsavtale, som gjør ham uaktuell til verdenscupstarten i Ruka i slutten av november.

Håpet er at situasjonen løser seg, men onsdag beskrev langrennsstjernen den som «fastlåst».

– Det har vært fastlåst en stund. Jeg skulle gjerne stått her og sagt at vi var enige, men vi får bare vente og se, sa han til NTB under et pressetreff i Orkanger onsdag formiddag.

– Må bli mer åpen

Noen minutter tidligere hadde pappa og manager Haakon Klæbo åpnet opp om konflikten. Pappa Haakon er likevel klar på at de ikke ønsker at landslagsmodellen skal falle for å få det som de vil.

– Det handler mer om at man i et system må bli mer åpen for hva 26-åringene mener. Man må bli flinkere å se dem og lære av dem i stedet for å være redd dem, sier han til NTB og legger til:

– Det er unge folk, og jeg tror man må lytte til hva de kjenner, og så må man heller lære av det. Det er ingen som har noen som helst ambisjon om å ødelegge en landslagsmodell eller ta bort noen ting. Johannes' største ønske er å være en del av et landslag, og han har kritisert helt andre ting enn personer innad.

Forskjeller

Han mener det er større forskjeller på en ung toppidrettsutøver i dagens samfunn enn for 20 år siden.

– Jeg tror heller man skal være stolt av den modellen man har, men at man burde lete etter endringer i stedet for å skrote det. Det handler om at da må man være åpen for at en utøver som er 26 år i dag, er en annen type utøver enn en 26-åring for 20 år siden.

Uavhengig av en avtale kan Klæbo gå skirenn i Norge, som åpningsrennene på Beitostølen i november og NM samme sted i februar.

Langrennssjef Espen Bjervig sier til NTB at han ikke tror landslagsmodellen står for fall.

– Elitelag i seg selv kunne like gjerne hatt en annen struktur, men det unike med vår landslagsmodell er finansieringen: De beste sørger for at de yngre og nest beste får ressurser til å bli best. Det er et økosystem, sier Bjervig til NTB.

– Det er jo en grunn til at norsk idrett gjør det så bra. Vi har et velfungerende system. Vi må se hvordan vi kan gjøre det bedre. Ting kan alltid bli bedre, legger han til.