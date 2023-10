Norge møter drømmemotstanderen for 13. gang – jager den 13. seieren

Ikke bare er øynasjonen sist i gruppa uten poeng og med 2-17 i målscore. Norge har møtt Kypros 12 ganger tidligere og har vunnet like mange ganger. Det norske landslaget har perfekt statistikk også mot flere andre nasjoner, men har ikke møtt noen av dem flere enn fire ganger. Kypros har vært landslagets drømmemotstander.

I juni ble Kypros det 14. land Erling Braut Haaland har scoret landslagsmål mot. Hans to scoringer på Ullevaal sørget for at dusinet er fullt. Følger Ståle Solbakkens menn opp tradisjonen med seier nummer 13, vil det fortsatt være alt å spille for når Norge og Spania går på banen på Ullevaal søndag kveld.

– Vi må ikke la Kypros være gode med ballen, vi må være konsentrerte og gjøre det vi er enige om taktisk sett. Da kan det bli en god kveld for oss, sier Ståle Solbakken.

– Vi så på Ullevaal at de kan kontre. De kan også være farlige på langskudd og dødballer, men det er en kamp vi skal vinne, sier Ørjan Nyland.

Bortsett fra en treningslandskamp i 1995 har alle oppgjørene mot Kypros vært i EM- eller VM-kvalifisering eller nasjonsliga. Dessuten har de norske seirene vært med minst to måls margin, med ett unntak. Det var EM-kvalifiseringskampen i Larnaka i 2010. Da ble Norge presset mot slutten og trengte noen kjemperedninger av Jon Knudsen og litt flaks for å hale seieren i land.

Målfest

Norge har 31-5 i målforskjell mot Kypros. Haaland har et stykke igjen til toppen av den norske scoringslista. Gøran Sørloth scoret fem av sine 15 landslagsmål mot Kypros. Det var i løpet av de fire første gangene Norge møtte øynasjonen, fra 1988 til 1991. Sønnen Alexander har hittil spilt mot kypriotene to ganger, men ennå ikke fått ballen i mål mot dem. Kanskje retter han på det i sin 50. landskamp.

I tillegg til alle seirene over Kypros vant Norge i 1995 hele 7-0 over Estland i Larnaka. Norge har 22-2 i total målforskjell på sju landskamper spilt på Kypros, hvorav 12-2 i tre kamper spilt i Larnaka.

Om Norge gjør jobben torsdag, vil utfallet av den samtidige kampen mellom Spania og Skottland avgjøre hvilket av de lagene Norge må prøve å innhente. Uansett trengs det seier både over Spania og Skottland, og (om det er skottene som skal være innen rekkevidde) litt hjelp fra Georgia i november.

Kampene

Dette er kampene mot Kypros, med norske målscorere i parentes:

* 1988 (VM-kval): 3-0 i Limassol (Gøran Sørloth 2, Kjetil Osvold)

* 1989 (VM-kval): 3-1 i Oslo (Osvold, G. Sørloth, Rune Bratseth)

* 1990 (EM-kval): 3-0 i Nikosia (G. Sørloth, Lars Bohinen, Sverre Brandhaug)

* 1991 (EM-kval): 3-0 i Oslo (Pål Lydersen, Tore André Dahlum, G. Sørloth)

* 1995: 2-0 i Nikosia (Øyvind Leonhardsen, Jostein Flo)

* 2010 (EM-kval): 2-1 i Larnaka (John Arne Riise, John Carew)

* 2011 (EM-kval): 3-1 i Oslo (Morten Gamst Pedersen, Carew, Tom Høgli)

* 2012 (VM-kval): 3-1 i Larnaka (Brede Hangeland, Tarik Elyounoussi, Joshua King)

* 2013 (VM-kval): 2-0 i Oslo (T. Elyounoussi, King)

* 2018 (nasjonsliga): 2-0 i Oslo (Stefan Johansen 2)

* 2018 (nasjonsliga): 2-0 i Nikosia (Ola Kamara 2)

* 2023 (EM-kval): 3-1 i Oslo (Ola Solbakken, Erling Braut Haaland 2)

Favorittmotstanderne

Flest landskamper med bare norske seirer:

* 12: Kypros

* 4: San Marino, Færøyene

* 2: Argentina, Bermuda, Gibraltar, Litauen, Qatar, Thailand.