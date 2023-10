Vålerenga kom unna med ettmålstap mot Real Madrid – CL-håpet lever

Sammenlagtvinneren i de to kampene vil kvalifisere seg for Champions League. Og det var ingen hvem som helst Vålerenga skulle prøve å hamle opp med i den spanske hovedstaden onsdag kveld.

Real Madrid ligger likt med Barcelona i den spanske toppdivisjonen etter fire serierunder med full pott.

«Kom igjen, Enga!» kunne høres fra Estadio Alfredo Di Stéfano. Om en uke er det nok enda flere som vil stemme i.

– Det er fortsatt Real Madrid som er store favoritter. Jeg er veldig spent på kampbildet. Det blir en kamp hvor jeg tror VIF vil prøve å ha ballen mer, men så er spørsmålet om det vil lønne seg, sa fotballekspert Carl-Erik Torp på VGTV.

Claudia Zornoza scoret Real Madrids første mål før Felicia Rogic utlignet for Vålerenga. Like før pause sørget Rocío Gálvez for 2-1 til spanjolene.

Allerede etter tre minutter kunne Zornoza sette ballen i mål etter at Jalen Tompkins ikke fikk ballen langt nok ut av egen sone.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

En Real Madrid-heading i bakre rekker gjorde at ballen falt til Rogic. Svensken hamret inn 1-1 på halv volley etter 26 minutter.

Like før pause måtte VIF se at det glapp igjen da Gálvez headet Real Madrid i føringen. I forkant hadde Mimmi Löfwenius misbrukt en stor mulighet for Oslo-laget. Svensken misbrukte også en god sjanse halvveis i 2. omgang.

Mot slutten så Real Madrid ut til å være laget som trengte mål og hadde blant annet et skudd i tverrliggeren. Vålerenga slapp unna og vet at mesterligadrømmen lever i beste velgående.