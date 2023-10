Klæbo-konflikten ikke løst: – Krangler om åtte-ni dager

Pappa og manager Håkon Klæbo åpnet opp om konflikten på et pressetreff i Orkanger onsdag.

– Vi kan vel være så ærlige å si at i hvert fall jeg hadde et mål om at vi hadde kommet til enighet, men det har vi ikke. Jeg vet at du (Johannes) ikke har noen energilekkasje, men det har jeg hatt. Det siste er at vi har foreslått at vi har to perioder «fri» og ikke representerer laget. Den ene perioden er etter Tour de Ski og den andre etter NM. Det er åtte-ni dager vi krangler om, sa Håkon Klæbo.

– Det har kostet ganske mye energi å stå i det. Jeg håper ikke han har like mye energilekkasje som meg. Det finnes alternative lekeplasser, men det er ikke noe tvil om Johannes' ønske om å gå verdenscup. Det handler overhodet ikke om penger. Det handler om å ha kontroll på egen tid, fortsatte han.

– Ingen energilekkasje

Johannes Høsflot Klæbo selv er klar på at situasjonen ikke har tappet ham for energi.

– Jeg har vært tydelig på mine ting fra start, og de som kjenner meg vet at det handler om verdier. Det er pappa sin oppgave å holde styr på ting. For meg har ikke dette vært noe energilekkasje, sa Klæbo.

Langrennsstjernen har ennå til gode å skrive under på en representasjonsavtale med Skiforbundet. Det innebærer at han ikke er «kvalifisert» til å gå verdenscuprenn den kommende sesongen.

En del av konflikten dreier seg om bilderettigheter og sponsorer. En avtale må være i boks innen verdenscupstarten i Ruka i Finland i slutten av november.

Snart sesongstart

Uavhengig av en avtale kan Klæbo gå skirenn i Norge, som åpningsrennene på Beitostølen i november og NM samme sted i februar.

– Det blir artig å gå skirenn igjen. Formen er grei. Det er ikke noe sprut, men det er fortsatt en måned igjen. Det gjenstår et høydeopphold før vi går i gang på Beitostølen, sa Klæbo.

Klæbo slet med en hamstringsskade i fjor. Den plager ham fortsatt, uten at det har satt noen stopper for skitreningen.

– Jeg har gitt den (hamstringen) litt opp. Det blir verken bedre eller verre og er på stedet hvil. Jeg har slått meg litt til ro med det. Jeg trener mye rulleski og løper lite. Jeg har bestemt meg for å håpe på at vi våkner en dag og så er det bra, sa Klæbo.

Ny sponsoravtale

Han har fått fokusert på sine arbeidsoppgaver gjennom sommeren.

– Jeg tar det ganske fint. Jeg har stort sett holdt på med mitt, så det var godt å komme hjem til Trondheim og får noen dager der etter høydeoppholdet i USA, sa Klæbo.

Tidligere onsdag ble det kjent at Klæbo innleder et samarbeid med selskapet Norsk Kylling.