Ny merkedag for Sørloth – sikter mot farens familierekorder

– Jeg prøver å ikke tenke altfor mye på det før det skal skje. Jeg fokuserer på kampen, så får jeg heller kjenne på følelsene etterpå hvordan det blir å ha 50 kamper. Klart det er en stor milepæl i en karriere, men jeg er fortsatt litt i konkurranse med pappa. Jeg har heldigvis tatt de fleste rekordene hans, men han har 55 kamper, sier Sørloth til NTB.

– Det blir et veldig stolt øyeblikk, legger han til om torsdagens jubileum.

Sørloth senior avsluttet sin landslagskarriere med kamp i et sluttspill, mot Irland i VM i 1994.

– Det er en annen ting han har som jeg ikke har. Selvfølgelig er sluttspill det ultimate målet. Vi har snakket om det i så mange år. Jeg skjønner at spørsmålet kommer, men jeg begynner nesten å bli lei av det. Det er motivasjon for oss. Vi må bare komme oss til et mesterskap, sier Alexander.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Sjansen for å løse det gjennom den pågående EM-kvalifiseringen er blitt veldig liten.

– Mitt «mindset» er at vi er nødt til å vinne resten av kampene. Hvis vi klarer det, vil vi uansett ha en god følelse lagmessig. Om vi til slutt kanskje ikke ender opp i EM, så har vi iallfall tatt steg og hatt en veldig god periode. Det er det jeg tenker på nå, sier han.

Hører hjemme der

Norge har mislyktes i 11 VM- og EM-kvalifiseringer på rad. Det har nok ikke vært veldig mange uten norsk pass som har grått over at de norske lagene ikke kom til sluttspill, men denne gang er det grunn til å tro at fotballelskere i mange land vil føle at de går glipp av noe.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Jeg synes det laget vi har nå, hører hjemme i et sluttspill. Kanskje spesielt med tanke på enkeltspillere. Vi har verdensstjerner, og da er det naturlig å si at vi hører hjemme i et mesterskap. Det er en kneik å komme seg over. Vi har snublet på målstreken en del ganger, og det er vanskelig å forklare hvorfor. Jeg vet ikke om det har med det mentale å gjøre, det tekniske eller det taktiske, men jeg tror hovedgreia er erfaring, sier han.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Man må ha nok erfaring til å låse ned kamper på slutten, nok erfaring til å holde hodet kaldt, og det får man over tid. Så tror jeg også at hvis vi klarer å komme oss til et mesterskap, vil det bety utrolig mye. Vi har opplevd mye sammen, og da vil vi ha greid det sammen.

Helt ferdig med farens landslagsmeritter blir han ikke. Gøran Sørloth var spesialist på å herje med Kypros, med fem mål på fire kamper mot øynasjonen. Alexander har spilt mot Kypros to ganger, uten å score.

Myk bestefar

– Jeg får prøve å putte på noen her torsdag. Det er planen, sier han og svarer benektende på spørsmålet om det er fyring mellom far og sønn om fotballmeritter.

– Egentlig ikke. Du vet, han er blitt bestefar nå. Menn kan være tøffe med ungene sine og strikte, men når du blir bestefar så blir du veldig «soft». Det har han blitt de siste årene. Nå er han bare støttende, og jeg tror ikke jeg har hørt et tips eller snakk om noe jeg skal rette på de siste årene. Det er ikke mer «trash talk» mellom oss, sier han.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

27-åringens karriere som utenlandsproff overgår langt farens. Gøran Sørloth hadde to korte utenlandsopphold i Tyskland og Tyrkia, begge uten særlig suksess. Alexander har siden 2016 spilt utenlands i åtte klubber i sju land, og han har spilt i tre av topp-fem-ligaene. I sommer signerte han for spanske Villarreal etter to suksessrike sesonger i Real Sociedad.

– Der har jeg på en måte gått fra ham, men pappa hadde veldig suksess på landslaget og huskes nok best for det. Det er noe jeg vil prøve å gjenskape, sier han.

Godt å snakke

Rett før samlingen på Kypros snakket han i et intervju med TV 2 for første gang offentlig om konflikten med den daværende landslagsledelsen (Lars Lagerbäck og Per Joar Hansen) høsten 2020. Han tente på alle plugger da hans misser mot Kypros året før ble brukt mot ham i en fotballfaglig diskusjon som ble veldig opphetet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Jeg har ikke gjort så mange intervjuer de siste årene, litt bevisst, for egen «peace of mind», for å konsentrere meg om fotball og fordi jeg ikke følte noe spesielt behov for det. Så fikk jeg en forespørsel fra TV 2 om et intervju, og det passet fint. Fruen hadde akkurat reist hjem til Norge, så jeg var alene i Spania, og det var greit å ønske dem velkommen. Så tok Arilas (Ould-Saada) opp ting som jeg … hadde reflektert over, men ikke tenkt mye på eller hatt spesielt behov for å snakke om. Da han stilte spørsmålene, kjente jeg at det var godt å prate om det, sier han.

– Jeg har aldri fortalt min side av saken, bare vært tyst. Det har jeg egentlig levd fint med, men da spørsmålet ble stilt, så var det godt å prate om det, rett og slett.

Torsdag er han tilbake i byen der de omtalte missene skjedde, i en kamp Norge vant likevel. Ved å hjelpe Norge til seier kan Sørloth bidra til å øke temperaturen flere grader foran søndagens utsolgte Ullevaal-kamp mot landet der han er blitt stjerne.