Zuccarello med flere NHL-milepæler i sikte

Når Zuccarello entrer isen sammen med lagkameratene i Minnesota Wild natt til fredag norsk tid, vil det være hans 767. grunnseriekamp i NHL. Det betyr at den 800. er innen rekkevidde, og det er langt fra det eneste runde tallet nordmannen kan sikte seg inn mot.

Zuccarello nærmer seg 200 scoringer i verdens beste ishockeyliga. Han har nettet 186 ganger i grunnserien for New York Rangers, Dallas Stars og Wild.

Stjerneløperen styrer også mot 400 assists (387 per nå) og 600 målpoeng (573) totalt. Det er slett ikke utenkelig at han – med hjelp av de gode rekkekameratene Kirill Kaprizov og Ryan Hartman – når alle de nevnte milepælene i løpet av sesongen.

Om Wild når sluttspillet, vil Zuccarello høyst sannsynlig også runde 100 kamper der. Han har vært på isen i NHL-sluttspillet 96 ganger, og det er blitt 18 mål og 37 assists.

Ny kontrakt

Nordmannen forlenget nylig kontrakten sin i Wild med to år. Den nye avtalen løper til året han fyller 39 år.

– Det er jeg her vil være. Det er hjemme for meg nå, og jeg nyter virkelig å være i Minnesota. Det er her man har lyst til å avslutte karrieren, sa han i forbindelse med forlengelsen.

De to siste sesongene har nordmannen med henholdsvis 79 og 67 målpoeng i grunnserien. Han kom til klubben i 2019 etter mange år i New York Rangers og et kort opphold i Dallas Stars.

Etter hjemmemøtet med Panthers skal Wild ut i to bortekamper i Canada, mot Toronto Maple Leafs lørdag og Montreal Canadiens tirsdag.