Klæbo-svaret alle venter på – dette mener de tidligere lagkameratene

En slik representasjonsavtale vil avgjøre om han kan gå verdenscup til vinteren. En avtale må være i boks innen verdenscupstarten i Ruka i Finland i slutten av november.

Klokka 11 er det pressekonferanse på Bårdshaug Herregård i Orkanger i Sør-Trøndelag. Der har Klæbo varslet at det kommer nyheter, men han har ikke spesifisert hvilke nyheter det er snakk om.

Blir det ikke verdenscup må han finne seg alternative konkurranser å stille opp i. Her kan langløp være et alternativ.

De tidligere landslagskollegene tror ikke det blir en nødvendighet. De tror på en løsning.

– Jeg er innstilt på det og har aldri tenkt noe annet utfall enn at han går verdenscup. Jeg har håpet hele veien at det skulle skje i god tid før sesongen, for det er noe som påvirker oss. Vi er jo en sammensveiset gjeng på tur, inkludert Johannes òg. Når dette blir dratt opp som en konflikt i media, gjør det at vi blir satt opp mot hverandre. Det er ikke noen ønskesituasjon verken for ham eller oss, sa Pål Golberg da NTB møtte sprintlandslaget på samling i Lillehammer sist uke.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Northug

Petter Northug gikk også i sin tid ut av landslaget, men endte alltid opp med å skrive en representasjonsavtale som gjorde at han kunne konkurrere internasjonalt mot de beste. Det gjorde at han i praksis ble en del av landslaget i selve sesongen, selv om han fortsatte å trene mye for seg selv og ikke nødvendigvis var en del av alle samlinger og treningsopphold.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det samme vil nok eventuelt skje med Klæbo, som vil fortsette med sine høydeopphold selv om ikke resten av landslagsløperne følger den samme malen.

– Jeg håper at vi kommer til sesong og kan ha fokus på det som skal skje på skiarenaen, sier Golberg.

Hans kollega på sprintlandslaget, Sindre Bjørnestad Skar, vet ikke hva som har skjedd og skjer av forhandlinger mellom skiforbundet og Klæbo.

– Jeg vet lite om saken. Vi håper at han kommer til å være en del av gjengen og gå skirenn når vinteren kommer. Jeg er spent på utfallet, sier Skar til NTB.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Norske renn

Uavhengig av en avtale kan Klæbo gå skirenn i Norge, som åpningsrennene på Beitostølen i november og NM samme sted i februar.

– Jeg tror at han blir med når sesongen starter. Det er viktig at han er med i verdenscupen. Han er den desidert beste, og jeg håper at han kommer til enighet med skiforbundet, sier Even Northug, som også er en del av det norske sprintlandslaget.

Håvard Solås Taugbøl og Erik Valnes på sprintlandslaget er også av den oppfatningen at Klæbo slutter seg til rekkene inne sesongstarten.