Det melder Sky Sports-journalisten Rob Harris og New York Times' Tariq Panja. Nyhetsbyrået AP har de samme opplysningene.

Ifølge internasjonale medier dropper Uefa de omstridte planene om å innlemme de russiske U17-lagene fordi den massive motstanden gjør det umulig å iverksette forslaget på en fornuftig måte.

AP skriver at Uefa valgte å trekke avgjørelsen i et møte i eksekutivkomiteen tirsdag:

«Agendapunktet ble trukket tilbake fordi det ikke ble funnet noen teknisk løsning for å la russiske lag spille».

I slutten av september vedtok styret i Det europeiske fotballforbundet (Uefa) å gjenåpne døren for russiske U17-landslag, som har vært utelukket fra konkurranser siden Russlands invasjon av Ukraina.

Forutsetningen var at kamper med russiske lag skulle spilles uten Russlands flagg, nasjonalsang eller landslagsdrakt, og ikke på russisk jord.

Alle planene skal imidlertid nå være skrinlagt etter at minst tolv av Uefas 55 medlemsland har truet med å boikotte kamper mot Russlands U17-lag.

Dette får trolig også konsekvenser for Det internasjonale fotballforbundets (Fifa) avgjørelse om å slippe til russiske ungdomslag i U17-sluttspill på både herre- og kvinneside. Under forutsetning av at de kvalifiserte seg via Uefas kvalifisering.