Kvinneløft i neste sesongs Raw Air

Kvinnene fikk i årets utgave for første gang sjansen til å hoppe i verdens største hoppbakke i Vikersund, men rennet hadde da status som FIS-renn.

Raw Air-turneringen vil ha 16 tellende hopp for kvinner og menn. Den starter i Holmenkollen med kvalifisering 8. mars, fortsetter i Granåsen i Trondheim og avsluttes i Vikersund 17. mars. Det skal hoppes i normalbakke, storbakke og skiflygingsbakke, opplyser arrangøren.

Øker antallet

I fjor var det 15 kvinner som fikk være med i skiflygingsbakken i Vikersund. I år kan det bli inntil 20.

– For vår del blir det viktig å prestere gjennom hele sesongen for å sikre seg en plass i Vikersund. I tillegg vil det være ekstra spenning knyttet til hvem de ekstra utøverne vil være i løpet av Raw Air, noe som gir et ekstra spenningsmoment i tillegg kampen om sammenlagtseieren. Jeg tror nye konsepter som dette, der man tenker litt utenfor boksen, vil være med å gi hopprennene i framtiden noe nytt og spennende som blir gøy å følge med på, sier Maren Lundby til Raw Airs hjemmesider.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Dramaturgi

På fredag og lørdag får de 40 beste mennene etter rennene i Granåsen i Trondheim stille i Vikersund. Søndag blir det 1. omgang med 30 utøvere, 2. omgang med 20 utøvere og en tredje med bare 10 utøvere.

Sist sesongs vinner av Raw Air, Halvor Egner Granerud, omtaler endringene som spennende. Det er første gang at det blir tre runder med skiflyging for menn i Vikersund den siste dagen.

– Jeg har tro på å bygge opp mer dramaturgi rundt Raw Air, og jeg ser for meg at det vil føles eksklusivt for oss utøvere med bare ti hoppere i siste runde, sier han.

Endringene ble banket igjennom da hoppkomiteen i Det internasjonale skiforbundet (FIS) møttes i tyske Klingenthal mandag. Endelig vedtak blir fattet i FIS-styret senere i oktober.