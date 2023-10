– Jeg var i samme situasjon i fjor. Jeg fortalte ham hva jeg tenkte da og hvor mye bedre ting har blitt for oss. Man kan bare håpe at det blir det samme for ham, sa Dahlquist.

Svensken er tilbake på landslaget nå, men hadde likevel sitt eget oppsett i høst.

Da resten av teamet var på en høydesamling i Livigno, ble hun med sin amerikanske kjæreste Kevin Bolger på en høydesamling i Park City. Der møtte hun også Klæbo.

Dahlqvist har akkurat kommet hjem til Falun, og hun forteller at Klæbo ble en inspirerende treningspartner.

– Han har mye å si, og det var gøy å høre hva han tenker og gjør. Men så er vi forskjellige mennesker, og jeg kjøper ikke alt bare fordi han er best, sa Dahlqvist.

Klæbo er i en konflikt med Norges Skiforbund, som blant annet handler om retten til å markedsføre seg selv.

I fjor var Dahlqvist, sammen med Frida Karlsson, i en lignende situasjon med det svenske skiforbundet. Den konflikten er nå er løst.

Klæbo har invitert til pressetreff onsdag. Der er det varslet at det vil komme nyheter, samt informasjon om planene hans fremover.