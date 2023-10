Solbakken om de sene baklengsmålene: – Vi må snakke om det

– Det er ikke tall vi liker. Vi har gått gjennom det med lupe, og jeg må si at det er litt tilfeldigheter bak tallene, veldig forskjellige årsaker. Likevel må vi snakke om det. Vi kan ikke bare skyve det under bordet og si det er tilfeldig, sa han.

Sikkert er det at landslaget ville vært mye nærmere EM om det hadde holdt kvaliteten på forsvarsspillet like skarp i sluttminuttene og på overtid som i første omgang og langt ut i den andre.

Solbakken trakk fram tre årsaker til de stygge tallene: Tilfeldigheter, et krevende sonespill som mange ikke er vant til fra klubbene sine, og at det er lett å glemme prinsippene og falle tilbake på instinkt når man er sliten både i bein og hode.

Må tenke likt

– Det sonespillet vi spiller krever at alle ti (utespillere) tenker mest mulig likt, at alle ti forflytter seg i forhold til hvor ballen er og hvor medspillerne er, ikke hvor motspillere er. Så kan du si at jo mer sliten du blir, både i hue og bein, desto større sjanse er det for at det blir noen sprekk der. Det har det nok blitt, men på antall skudd vi har fått mot oss i de siste ti minuttene ligger vi veldig lavt. Ser du på «expected goals against» så har Skottland samme tall som oss, men de har sluppet inn ett mål og vi åtte. Motstanderne har vært dødelig effektive mot oss, sa han.

– Men så har noen av feilene våre vært store. Der Leo (Østigård) får krampe mot Skottland, eller de utilgivelige feilene vi gjør før skottenes vinnermål. Det er det største eksempelet (på at instinktet tar over). Begge lag var dødsslitne, og noen av oss ville slå langt, fordi vi var desperate etter å score, mens andre ville spille kort. Så vant Skottland ballen, og Birger (Meling) fikk «hjerneblødning». Han spilte til daglig i Frankrike og bare stupte ut i en midtbanespiller. Så skulle Leo rette opp feilen fra det første målet og stupte ut han også. Det ble feil på feil, og så manglet vi to spillere som skulle vært inne i boksen, og så kom målet.

Norge har sluppet inn overtidsmål også i de to siste kvalifiseringskampene, som begge ble vunnet likevel.

Uheldige tilfeldigheter

– Mot Kypros ville (Kristoffer) Velde og Brice (Wembangomo) antakeligvis ikke vært på banen sammen hvis kampen ikke hadde vært avgjort, men de fikk en honnør for gode treninger. Vi ville også se Brice, og han gjorde det godt, men i den situasjonen bommet han. Det er litt sånne ting også, sa Solbakken.

– Overtidsmålet mot Georgia var stygt, men det var også ganske mye tilfeldigheter. En Georgia-spiller slengte beinet rundt Strandberg, og Stefan var i riktig posisjon. Jeg hadde sagt til stopperne at jeg ikke ville ha noen løp mellom dem som resulterte i headinger i mål. Da får de heller løpe foran dere, var beskjeden, og det var det han gjorde.

Solbakken la ikke skjul på at de sene baklengsmålene vil bli et tema på møtene.

– Jeg skal ikke underslå at når slike ting skjer flere ganger så kan det være en mental faktor involvert. Derfor må vi snakke om det, sa han.

Øving på feltet blir det lite av på denne samlingen.

Null oppladning

– Det blir egentlig null oppladning når det gjelder å teste ting på trening, å kjøre ting i høy hastighet, sa Solbakken om landslagsuka der det er kamp allerede torsdag. Noen ganger er kampene lørdag og tirsdag, og da har man fem dager til øving. Denne gang blir det bare tre treningsdager. Mandag var bare fire spillere i aksjon på treningsfeltet i Larnaka: Kristian Thorstvedt og Oscar Bobb (som var ubenyttede reserver i sine klubblag i helgen), Ola Solbakken (etter at klubblaget Olympiakos hadde en frihelg) og Marcus Holmgren Pedersen (som spilte for Sassuolo allerede fredag).

Hele 15 mann i troppen spilte kamp søndag, 11 av dem spilte hvert minutt. 22 av de 26 i troppen spilte fra start for sine klubber i helgen.

– Jeg har sett involveringene til alle som var i aksjon i helgen, og slik sett er jeg godt forberedt. Tirsdag blir det restitusjon eller rolig trening, for spillerne har reist langt, og mange har sovet lite eller dårlig. Vi kommer til å ha møter, men det blir ingen harde treninger, sa Solbakken.