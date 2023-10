Skjebneuke for landslaget – dette skal til for at Norge skal få EM-plass

Det er ingen tvil om hva Norge må få til i de tre gjenstående kampene for å ha håp om å ende blant de to beste og kvittere ut EM-billett i høst. Bare seier mot Kypros i Larnaka (torsdag), Spania på Ullevaal (søndag) og Skottland på Hampden Park i Glasgow (19. november) kan avstedkomme det.

Det er ikke nok i seg selv, om ikke andre resultater også faller Norges vei. Det er særlig to kamper som med norske øyne kan bli like spennende og interessante som Norges egne.

Samtidig med Norges kamp på Kypros spiller Spania mot Skottland i Sevilla, og utfallet av den vil legge premissene for hva Norge kan håpe på i innspurten – selvsagt under forutsetning av at Solbakkens menn selv gjør jobben i Larnaka.

Vinner Spania, som de fleste sikkert regner med, vil Skottland plutselig være innen rekkevidde for Norge selv om skottene i øyeblikket er uten poengtap etter fem kamper.

Da må Norge slå Spania på Ullevaal og deretter håpe at Georgia tar poeng fra skottene i Tbilisi 16. november. Om det blir skotsk tap i den kampen, vil Norge være EM-klar med seier på Hampden Park tre dager senere (etter selv å ha ladet opp med en privatlandskamp mot Færøyene). Blir det uavgjort i Georgia, må Norge etter alt å dømme vinne med to måls margin på Hampden for å knipe EM-billetten.

Uavgjort verst

Vinner Skottland over Spania på bortebane, vil skottene ikke bare være EM-klare, da har Norge plutselig sin skjebne i egne hender. Spania tapte borte for Skottland i mars (etter å ha stilt et B-lag). Et nytt tap vil gjøre at kampen på Ullevaal plutselig vil bli en liten finale om 2.-plassen i gruppa.

Selvsagt kan Spanias stjernemannskap med kniven på strupen bli enda farligere, og selv med norsk seier vil Solbakkens lag trenge en seier i Glasgow i november for å fullføre verket (om ikke Spania skulle avgi poeng i sine novemberkamper borte mot Kypros og hjemme mot Georgia, som er lite sannsynlig). Iallfall vil de norske igjen ha kontroll på sin egen skjebne.

Uavgjort i Sevilla er kanskje det verste resultatet for Norge. Da vil riktig nok både Skottland og Spania være innen rekkevidde for Norge, men da må Skottland tape i Georgia for at Norge skal kunne ta dem igjen, mens Norge sannsynligvis må slå Spania med fire måls margin på Ullevaal for å kunne ende foran dem. I Uefa-turneringer er det innbyrdes oppgjør som avgjør ved poenglikhet, og Spania vil ha sin 3-0-seier over Norge i mars i ryggen.

De to baklengsmålene i sluttminuttene i Málaga, da Norge spilte med høy risiko i jakt på det som ville vært et fortjent utligningsmål, vil i så fall kunne vise seg skjebnesvangre.

Halmstrået

Prosentvis er Norges sjanse til topp-to-plassering i gruppa liten, men Solbakken har sagt at målet nå er å holde liv i muligheten så lenge som mulig. Nasjonsligaomspillet om EM-plasser, som kan være en redningsplanke, vil han ikke snakke om. Det er nok lurt. Så lenge teorien kan plassere Norge blant de to beste i gruppe A, må laget gjøre alt for å få det til å skje.

I øyeblikket ligger ikke Norge an til å få en ekstrasjanse i nasjonsligaomspill. Dersom EM-kvalifiseringsgruppene ender slik rekkefølgen er nå, vil nasjonsligaomspillet om de tre siste EM-plassene stå mellom Polen, Wales, Latvia og Island (A-divisjonen), Israel, Bosnia-Hercegovina, Finland og Ukraina (B-divisjonen) og Georgia, Hellas, Kasakhstan og Luxembourg (C-divisjonen).

Norge ligger i øyeblikket an til å være høyest rangerte lag som havner utenfor A-divisjonens sluttspill (der det fylles på først med vinneren av D-divisjonen og deretter med de høyest rangerte fra B-divisjonen uten plass i sin egen divisjons omspill).

Om Polen, Wales, Israel, Bosnia, Finland, Ukraina eller Island greier å ta seg inn på kvalifiseringsplass i sine grupper, vil det hjelpe Norge, men andre lag rangert foran som i dag ligger an til EM-plass kan også falle ut. I øyeblikket er ikke nasjonsligaomspill mer enn et halmstrå, og det er ingen grunn til å klamre seg til det så lenge landslaget greier å holde liv i sjansen til å havne foran Spania eller Skottland.