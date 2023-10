Etter åtte strake kamper uten seier kunne hjemmepublikumet juble for en sjelden trepoenger søndag. Claus Niyukuri avgjorde det hele da han stanget inn 1-0 like etter halvspilt andreomgang.

– Det er deilig. Det betyr utrolig mye. I den situasjonen vi er i nå, så gjelder det å bare plukke alt det vi kan av poeng, sa matchvinneren til TV 2 etter kampen.

Målet holdt til Haugesunds første seier siden 23. juli og gir klubben tre poengs margin ned til Sandefjord på nedrykksplass.

– Jeg er sinnssykt stolt av laget, sa Haugesund-trener Sancheev Manoharan. Dansken sikret sin første seier som Haugesund-trener i oppgjøret.

Strømsgodset sto på sin side med én seier og ett uavgjortresultat på de siste fem i Eliteserien før runden. Klubben må unngå tap i de neste rundene for å ikke blande seg inn i nedrykksstriden.

– Skapes for lite

– Det skapes for lite til å vinne en fotballkamp både for vår egen del og for Haugesund sin del. Det er til syvende og sist ikke en god nok prestasjon til å slå Haugesund, sa Godset-trener Jørgen Isnes.

Manoharans menn tok initiativet i kampen fra start. Likevel var det Godset som var nærmest scoring før pause, men Elias Melkersen satte ballen utenfor fra kloss hold.

– Det er en jevn kamp. Vi får ikke til det spillet som vi hadde ønsket, men vi ligger greit i rammen, og det er lite sjanser til begge lag, sa Strømsgodsets Halldor Stenevik til TV 2 i pausen.

Sikret seieren

Gjestene kom seg best i gang etter hvilen og skapte flere halvsjanser, men i det 68. minutt var det i stedet Niyukuri som sendte hjemmelaget i føringen, og scoringen holdt til seier.

Haugesund møter HamKam på bortebane etter landslagspausen. Strømsgodset tar imot Odd i Drammen samme runde.