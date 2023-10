Berget-hattrick senket Rosenborg

Berget har levert godt for Sarpsborg etter returen til Eliteserien og har scoret fire ganger på fire kamper. Tre av dem kom i nedsablingen av Rosenborg på hjemmebane søndag. Den siste scoringen var av det svært lekre slaget da han lobbet ballen over RBK-keeper Sander Tangvik.

Ramon-Pascal Lundqvist scoret to ganger for vertene søndag. Sarpsborg har bare tapt én av sine siste seks seriekamper. Etter en tett og jevnspilt kamp tok vertene over banespillet etter en drøy time og avgjorde kampen.

Emil Frederiksen og Ole Sæter scoret hvert sitt for RBK, men trønderne måtte reise hjem med nok et poengtap i bagasjen. Rosenborg har ikke vunnet på sine fire siste kamper. I neste kamp venter nedrykkstruede Stabæk.

Sæter har scoret seks mål hittil denne sesongen. Spissen har mistet mange kamper med skade og skrev i september ny kontrakt med trønderne.

Sarpsborg møter nedrykkstruede Aalesund neste runde, mens RBK tar imot Stabæk.