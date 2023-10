Onsdag kunngjorde Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) at Spania, Portugal og Marokko blir verter for sluttspillet om sju år. Samtidig skal de tre første kampene spilles i henholdsvis Uruguay, Argentina og Paraguay.

Både den uvanlige løsningen og tidspunktet for tildelingen kom som en overraskelse på mange.

Fifas begrunnelse for at startskuddet for mesterskapet skal gå i Sør-Amerika, er at det vil markere 100-årsjubileet for den første VM-finalen. Den ble spilt i Uruguay.

Tidligere Fifa-president Sepp Blatter forstår lite av måten arrangørspørsmålet er løst på. Han kaller det å legge en liten del av sluttspillet i Sør-Amerika en hån mot VM-historien.

– Det er absurd å rive turneringen i stykker på denne måten. VM-sluttspillet bør være et kompakt arrangement, sier han til sveitsiske Blick.

Uttalelsene er gjengitt av det danske nyhetsbyrået Ritzau.

– Av historiske årsaker burde VM i 2030 utelukkende tilhørt Sør-Amerika, sier 87-åringen videre.

Han trekker blant annet fram hensynet til turneringens identitet og fansen som argumenter for at det er en dårlig avgjørelse å fordele VM på tre kontinenter.

Sepp Blatter måtte i 2015 gi seg som Fifa-president etter anklager om korrupsjon. Han ble senere dømt for flere av forholdene.

Blatter ledet Fifa fra 1998.