Wayne Rooney ferdig som trener i D.C. United

Washington-klubben skriver at de har kommet til enighet med Rooney om at den beste løsningen er å gå hver til sitt. Det skjer etter at klubben mislyktes i å kvalifisere seg for sluttspillet i Major League Soccer (MLS).

– Vi takker Wayne Rooney for alt han har gjort for klubben vår og for fotballen i landets hovedstad – først som spiller og kaptein, og sist som trener. Han er fortsatt en viktig del av D.C. United-familien og en verdsatt og kjær venn, heter det i uttalelsen.

Den engelske fotballegenden scoret 25 mål på 52 offisielle kamper for klubben i 2018–2019. Han vendte tilbake som hovedtrener i juli i fjor.