Thorsbys lag tapte etter vilt overtidsdrama – Giroud holdt nullen

Det ble et vilt overtidsdrama etter at Christian Pulisic ga Milan 1-0-ledelse i det 87. minutt i Genova. Morten Thorsby og hans lagkamerater jaget utligning, og det skulle bli hele 15 tilleggsminutter med rødt kort til begge keeperne og et tverrliggertreff for hjemmelaget.

Milan-keeper Mike Maignan var den første som ble utvist, da han var utenfor 16-meteren og meide ned Caleb Ekuban i forsøk på å klarere med hodet. Han traff ballen, men satte samtidig kneet i motspilleren. Milan hadde brukt opp byttene sine, og Giroud måtte i mål.

Et frispark fra fra Albert Gudmundsson i 12. tilleggsminutt traff en spiller og spratt i tverrliggeren bak Giroud, men ballen ville ikke inn.

Rett etter ble også hjemmekeeper Josep Martinez utvist. Genoa hadde bytter igjen, og Nicola Leali kom inn. Verken han eller Giroud ble overlistet, og Milan har nå to poengs luke til byrival Inter, som tidligere lørdag spilte 2-2 mot Bologna.

Thorsby spilte hele kampen for Genoa.