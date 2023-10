Forutsetningene var enkle for Verstappen før lørdagens sprintløp: En topp-seks-plassering ville være nok til å innkassere en ny VM-tittel. Førermesterskapet ville også være sikret om lagkamerat Pérez ikke havnet blant de tre første.

Sistnevnte kjørte ut drøyt halvveis i løpet, og Verstappen var dermed sikret tittelen allerede før løpet var over. Han kjørte selv inn til 2.-plass.

– Det er en fantastisk følelse. Det har vært et utrolig år med mange gode løp. Jeg er stolt av meg selv, men samtidig også veldig stolt av laget. Det har vært fantastisk å være en del av denne gruppen, sa Verstappen i seiersintervjuet vist på Viaplay.

Fra tredje beste startposisjon tapte Verstappen raskt to plasseringer, men nederlenderen fikk etter hvert flyt på kjøringen.

– Gjorde alt jeg kunne

George Russell og Oscar Piastri holdt solid stand i front, men nederlenderen spiste raskt opp Russell. Piastri kunne han imidlertid ikke gjøre noe med, og 22-åringen holdt unna til seier.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Jeg er veldig glad. Et stressende løp med sikkerhetsbilen en del på banen. Den reddet meg i dag i kampen mot Max, sa en fornøyd Piastri etter seieren.

– Det var ikke lett der ute, men han kjørte veldig bra. Jeg gjorde alt jeg kunne, men det holdt ikke helt, sa Verstappen om seierherre Piastri.

Ikke siden 1983 har en verdensmester i Formel 1 blitt kåret på en lørdag.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Australske Oscar Piastri (i midten) vant sprintløpet i Qatar, foran nederlandske Max Verstappen og lagkamerat Lando Norris fra Storbritannia. Foto: Darko Bandic / AP

Dobbel McLaren i kvalifiseringen

Australske Piastri startet i «pole position» etter at han tidligere lørdag på imponerende vis vant sprintkvalifiseringen foran lagkamerat Lando Norris og Verstappen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Den doble tittelforsvareren Verstappen vant de to siste sprintløpene før Qatar-helgen. Totalt arrangeres det seks sprintløp i løpet av sesongen. Doha er den fjerde arrangøren i rekken.

Stor dekkslitasje for flere av førerne under Formel 1-treningen fredag førte til at Det internasjonale bilsportforbundet (FIA) gjorde flere endringer før lørdagens kjøring.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Verstappen vant fredagens kvalifisering til hovedløpet, som kjøres søndag kveld.

Total dominans

Red Bull-fører Verstappen har gjort Formel 1-sirkuset til sin egen lekegrind denne sesongen. Før Qatars Grand Prix hadde 26-åringen kjørt inn til seier i 13 av 16 hovedløp. Lagkamerat Pérez har stått bak to av de tre resterende.

I september ble Verstappen historisk da han ble den første i historien til å vinne 10 VM-runder på rad. Med full klaff kan nederlenderen i løpet av de siste VM-rundene forbedre sin egen rekord på 15 seirer i løpet av sesongen.

I 2021 måtte Verstappen grave dypt i jakten på sin første VM-tittel, og 26-åringen knep seg foran Lewis Hamilton. Den andre tittelen hadde han langt bedre kontroll på, og mer enn 140 poeng skilte ned til Charles Leclerc i fjor.