Under et intervju med MBC Egypt gir den portugisiske treneren uttrykk for at han kommer til å flytte til Saudi-Arabia en dag. TV-kanalen er eid av Saudi MBC Group.

– Jeg skal reise til Saudi-Arabia når jeg får litt fritid, og jeg er overbevist om at jeg vil jobbe der. Jeg vet ikke når, men jeg er ganske sikker på det, sier Mourinho.

– Jeg er forpliktet til Roma nå, og jeg ønsker å gi alt jeg har til klubben til siste dag. Ingen vet fremtiden, men jeg vil definitivt jobbe i Saudi-Arabia, fortsetter han.

Mourinhos og Roma har fått en fryktelig start på sesongen med bare åtte poeng etter sju serierunder. Det gjør at de ligger på en skuffende 13.-plass i Serie A. Han har dermed stort press på seg før søndagens bortekamp mot Cagliari.

Portugiseren uttalte nylig at han hadde avvist et stort tilbud fra Saudi-Arabia for å bli i Roma for en tredje sesong, etter å ha ledet laget til conferenceligaseier i 2021 og finalen i europaligaen forrige sesong.

Mourinho ble i fjor også en del av styret i Mahd Academy, som jobber med talentspeiding i Saudi-Arabia.