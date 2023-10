Mandag samler landslagssjef Solbakken sin tropp til de kommende møtene med Kypros og Spania. Juvelen Nusa er tatt ut, men det hefter betydelig usikkerhet ved om han kan bidra.

«Det blir nok avgjort i løpet av dagen», skriver Solbakken i en SMS til NTB lørdag formiddag.

Nusa har slitt med en belastningsskade i ryggen den siste tiden og har knapt spilt fotball for klubblaget Brugge siden forrige landslagssamling. Da trener Ronny Deila møtte til pressekonferanse fredag, opplyste han ifølge Voetbalprimeur at 18-åringen heller ikke er med i troppen til søndagens kamp mot Standard Liege.

Videre fikk Deila spørsmål om mulighetene for at Nusa og danske Andreas Skov Olsen kan være aktuell for landslagsspill etter sine skader.

– Jeg vil helst at begge ikke spiller, svarte telemarkingen.

Solbakken-samtale

Deretter røpet Deila at han har diskutert Nusas situasjon med landslagssjef Solbakken.

– Jeg har vært i kontakt med Solbakken. Nusa har faktisk ikke en langtidsskade for øyeblikket, men vi er enige om at vi må beskytte Antonio slik at situasjonen ikke forverres som gjør at han blir ute i lang tid, sa Deila.

– Akkurat nå er det derfor liten sjanse for at han får delta i landskampene, la Brugge-sjefen til.

Samtidig skal Deila, ifølge Voetbalnieuws , ha åpnet døren litt på gløtt ved å påpeke at både Nusa og Andreas Skov Olsen skal følges opp og vurderes på nytt gjennom helgen.

At Nusa ikke blir å se på banen søndag er uansett ikke godt nytt for Norge.

Imponerte voldsomt

Landslagssjef Ståle Solbakken var på sin side tydelig da han tok ut troppen til de kommende EM-kvalkampene. Beskjeden til Ronny Deila da var ikke til å misforstå:

– Det er et spørsmålstegn ved Nusa om hvor han er i løypa. Han trener, men får han ingen kamper før samlingen, blir det vanskelig, sa landslagssjefen – og la til:

– Jeg meldte med Nusa i går. Han føler seg fin. Så er Ronny norsk, og da må han skjønne at han skal bruke ham litt for at vi skal stå best mulig rustet. Det kan ikke være så vanskelig.

I forbindelse med torsdagens møte med Bodø/Glimt i Europa uttalte Ronny Deila at belastningsskaden Nusa sliter med i ryggen er noe «man kan si er begynnelsen på et tretthetsbrudd». Han manet derfor til varsomhet rundt belastningen 18-åringen påføres i denne perioden.

Nusa imponerte voldsomt da han fikk sjansen i landskampene mot Georgia og Jordan i forrige måned.