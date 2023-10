Mol og Sørum innledet VM med seier: – Kjenner at det er litt tyngre enn vanlig

De norske tittelforsvarerne og OL-mestrene avgjorde kampen i to strake sett med sifrene 21-13 og 21-9. Kampen varte bare en halvtime.

Det ble en god start også for det andre norske paret Henrik Mol og Mathias Berntsen, som måtte kjempe for å vende til seier 2-1 (14-21, 21-17, 15-11) over franske Youssef Krou/Arnaud Gauthier-Rat.

VM i Mexico avvikles i over 2000 meters høyde, og de norske var spente før åpningskampene.

– Vi kjenner at det er litt tyngre enn det pleier å være, med høy puls. Det blir mange tunge kamper framover, men vi skal gjøre vårt beste, sa Anders Mol rett etter det norske førsteparets kamp.

– Det var en god kamp, og det var godt å komme i gang, sa makker Sørum.

Mol og Sørum møter italienerne Daniele Lupo/Enrico Rossi lørdag og nederlenderne Stefan Boermans/Yorick de Groot søndag. Lupo/Rossi slo nederlenderne 2-1 fredag.

Mol/Berntsen møter amerikanske Miles Partain/Andy Bensh lørdag og Peter Hernandez/Hernan Tovar søndag. De er fra Venezuela, men representerer det internasjonale forbundet FIVB i VM.

De to beste i hver gruppe og de fire beste treerne (av 12) går til 16-delsfinaler, mens de åtte siste treerne spiller første utslagsrunde om de fire siste plassene.