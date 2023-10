Det turbulente livet til Finlands tidligere hoppstjerne Matti Nykänen har vært mye omtalt. Torsdag ble en ny bok om Nykänen lansert. Boken er ført i pennen av Kai Ekholm, en overbibliotekar i Nykänens hjemby, Jyväskylä, ifølge Dagbladet.

Nykänens enke, Pia Nykänen, freser mot innholdet i boken.

– Hva er dette for en smørje?! Forfatteren har åpenbart ingen anelse om hvordan den ekte Matti var. Det føles som om han bare søker oppmerksomhet. Man skriver ikke slikt om en person som hviler i graven, sier hun til Ilta-Sanomat , ifølge TV 2.

«Et moralsk monster»

I bokens forord innrømmer Ekholm at han aldri møtte Nykänen.

– Hvis Matti var i live og leste en slikk tekst om seg selv, ville han nesten helt sikkert ha saksøkt forfatteren, sier Pia Nykänen.

I boken beskriver Ekholm Matti Nykänen som «et moralsk monster som avskyr ansvar». Videre heter det i boken: «en magnet som tiltrakk seg dritt og katastrofer».

Skandaler

Nykänen gikk bort i 2019, 55 år gammel. Han hadde enrom suksess på 1980-tallet, og vant fire OL-gull (tre av dem i Calgary i 1988) og fem VM-gull, mens han i verdenscupen vant 46 enkeltrenn og tok fire sammenlagtseirer. I sesongene 1982/83 og 1987/88 gikk han også til topps i den tysk-østerrikske hoppuka.

Nykänen hadde også et liv preget av skandaler. Han ble flere ganger dømt for mishandling, og i 2004 måtte han i fengsel etter å ha knivstukket en nabo. Nykänens alkoholproblemer har også vært godt kjent for offentligheten.

Etter hoppkarrieren prøvde Nykänen seg som artist. Han ga ut flere album, og i 2006 ble hans liv dramatisert i filmen « Matti».