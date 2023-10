Juridisk ekspert advarer mot å innfri Klopp-ønske: – Vil skape en farlig presedens

En feilaktig offsideannullering i tungvektsduellen mellom Tottenham og Liverpool har igjen satt fyr på VAR-debatten, og Jürgen Klopp var onsdag klar på at han mener kampen bør bli spilt på nytt.

– Det er svært usannsynlig at det blir spilt omkamp. En slik avgjørelse vil i så fall være ekstraordinær og skape en farlig presedens, advarer Sarah Carrick i et intervju med nyhetsbyrået PA.

Carrick er førstelektor i idrettsjuss ved universitetet i Manchester. Hun tror mye avhenger av hvor langt Liverpool som klubb er villig til å gå for å prøve å presse fram et nytt oppgjør.

Premier League skal ifølge flere kilder uansett ikke vurdere å gjennomføre en ny kamp.

– Det er ikke overraskende. Dersom det blir spilt omkamp, vil det utvilsomt åpne slusene og gjøre det mulig for klubber å utfordre enhver feilaktig dommeravgjørelse, fortsetter Carrick.

Etterlyser Fifa-teknologi

Før fjorårets fotball-VM i Qatar innførte Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) halvautomatisert offsideteknologi. Dermed ble det lettere for VAR-bussen å kontakte dommeren med mer nøyaktige bilder av en offsidesituasjon.

Carrick er klar på at Premier League bør vurdere å ta i bruk lignende verktøy.

– Den feilaktige dommeravgjørelsen bringer helt klart fram spørsmålet om også Premier League bør benytte seg av den teknologien. I VM ble det brukt på en suksessrik måte, slår jusseksperten fast.

Regel åpner for omkamp-mulighet

Til tross for at Carrick anser sjansen for et nytt oppgjør som lite sannsynlig, er hun klar på at Premier Leagues regelverk åpner for en mulighet.

«Styret skal ha fullmakt til å beordre at en ligakamp skal spilles om igjen, forutsatt at en anbefaling om dette er gitt av en kommisjon i utøvelse av dens fullmakter i henhold til regel W. 51», heter det i regelverket.

Tidligere denne uken offentliggjorde Premier League lydopptakene som avslørte hva som ble sagt mellom dommerne underveis i VAR-sjekken. Da kom det tydelig fram VAR-dommer England misforsto situasjonen, og at han deretter mente det var for sent å stoppe kampen da spillet var satt i gang igjen.

I kjølvannet av oppgjøret i London konkluderte dommerforeningen PGMOL med at standarden på dømmingen var for dårlig og at målet skulle ha vært godkjent.