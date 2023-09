Klopp om feilaktig VAR-annullering: – Kan ikke si noe uten å få store bøter

– Jeg har aldri vært mer stolt av laget enn i dag. Jeg har aldri sett en kamp som dette med mer urettferdige omstendigheter og feilaktige avgjørelser, sa Klopp til Sky Sports etter Premier League-dramaet.

Tyskerens lag hadde en gyllen mulighet til å ta over tabelltoppen fra Manchester City, som tidligere på dagen tapte 1-2 for Wolverhampton. Det skulle vise seg å bli mye vanskeligere enn Liverpool kanskje hadde trodd.

For etter bare 26 minutter ble Curtis Jones utvist for en stygg takling på Yves Bissouma. Dommer Simon Hooper viste først bare fram det gule kortet, men VAR brøt inn og sendte unggutten i dusjen.

– Det er soleklart rødt kort, det er ingenting å diskutere. Bissouma er heldig som ikke knekker leggen sin der, konstaterte Pål André Helland i Viaplay-studio i pausen.

Åtte minutter senere kunne likevel bortesupporterne slippe jubelen løs da Luis Diaz satte ballen i mål. Feiringen stilnet raskt da linjedommeren avblåste ham for en høyst tvilsom offside.

– Det ser ut som den er onside. Her vil jeg se en strek som viser at det er riktig avgjørelse, sa Helland.

Der Viaplay ikke hadde noen bilder som kunne bevise om Diaz var onside eller offside, viste beIN Sports sine seere at Liverpool-angriperen var på riktig side av streken.

– Offsidemålet er ikke offside når du ser på det nå. De trakk linjen helt feil. Det er så tøft å takle dette, sa Klopp.

VAR-tabbe

Etter kampen skal Viaplay-kommentator Andreas Toft ha fått beskjed av Premier League at annulleringen var en «menneskelig feil».

Toft fikk også tak i Klopp og konfronterte tyskeren med ligaens innrømmelse.

– Jeg kan ikke si noe uten å få store bøter. Jeg føler ikke for å si noe akkurat nå, og jeg er sikker på at han som sitter og bestemmer ikke gjorde det med vilje for å skade oss, sa Klopp.

– Er det akseptabelt med menneskelige feil i VAR?

– Jeg tenkte umiddelbart at dette ikke var offside da jeg fikk sett situasjonen på nytt i pausen. Det skulle selvfølgelig ikke skjedd, men nå gjorde det dessverre det. Det er ikke kult.

Gakpo-utligning

To minutter etter annulleringen kunne Son Heung-min enkelt sende Tottenham i ledelsen. Han ble spilt opp av Richarlison.

Mot all odds klarte likevel Cody Gakpo å ordne Liverpools utligning rett før pause, men i jubelscenene dro han på seg en småskade og ble byttet ut for Diego Jota til andre omgang.

Vondt ble til verre for Klopps menn da Jota dro på seg sitt andre gule kort etter 69 minutters spill og måtte slå følge med Jones i dusjen.

Seks minutter på overtid ble Liverpool brutalt straffet da Tottenham sendte alle mann i angrep. Joël Matip klarerte en pasning fra Pedro Porro inn i eget mål.

Spurs er ett poeng bak serieleder Manchester City etter sju runder.