Det er klart etter at det ble avholdt flere avstemninger om Russland-situasjonen på IPC-kongressen i Bahrain.

Medlemmene stemte først om hvorvidt Russland skulle utelukkes fullstendig fra sommerlekene i Frankrike. Utfallet her ble at 74 stemte mot, mens 65 stemte for utestengelse. 13 avsto fra å avgi stemme.

– Det er trykket stemning i lunsjen hos de nordiske landene, sa assisterende generalsekretær Else Marthe Sørlie Lybekk i Norges Idrettsforbund til NRK etter den avgjørelsen.

I den påfølgende avstemningen ble det tatt stilling til om Russland delvis skal utelukkes fra Paris-lekene. Her sa kongressen et relativt klart ja med 90 stemmer mot 56. Seks avsto her fra å stemme.

Det betyr at det legges opp til at russiske utøvere får være med i Paris under gitte nøytralitetsprinsipper.

Utfallet er i tråd med anbefalingene som tidligere i år ble gitt av Den internasjonale olympiske komité (IOC). Der het det at russiske utøvere kan delta som individuelle utøvere og uten at nasjonssymboler som flagg og nasjonalsang benyttes.

Vil bli respektert

Reaksjonene på beslutningen i Bahrain har ikke latt vente på seg.

«Vi er ikke fornøyde med vedtaket som IPCs generalforsamling har tatt i dag», skriver Åsa Llinares Norlin, leder av Sveriges Paralympiske Komité, i en tekstmelding til nyhetsbyrået TT.

IPC-president Andrew Parsons har tidligere sagt at han tror avgjørelsen som tas på kongressen i Bahrain vil bli respektert.

– Uansett hvilken avgjørelse som tas, tror jeg folk vil akseptere den på grunn av den demokratiske prosessen som har ledet til avgjørelsen, sa Parsons i august.

«Uansett om det blir full suspensjon, delvis suspensjon med nøytrale utøvere eller ingen suspensjon, som er de tre alternativene vi legger fram for medlemmene, tror jeg den paralympiske bevegelsen som helhet vil forstå det og samarbeide med idrettsutøverne og deres regjeringer for at avgjørelsen blir respektert, la han til.

Skarstein deltar

Birgit Skarstein er blant delegatene som deltar på generalforsamlingen i Bahrain.

– I utgangspunktet er jeg veldig fan av idretten som en nøytral, global grunn, hvor man kan møtes på tvers av uenighet og ulikhet. Samtidig var det en skjellsettende opplevelse å være i Beijing da Russland invaderte Ukraina og å være tett på de svært personlige tragediene som det var for de ukrainske utøverne, sa hun tidligere i september til NTB om Russland-spørsmålet.

Russland invaderte Ukraina 24. februar 2022, fire dager etter vinter-OL i Beijing og åtte dager før de paralympiske leker ble innledet samme sted. Invasjonen skjedde under «den olympiske fred», som skal sikre våpenhvile mellom deltakernasjonene i de to månedene rundt OL og Paralympics.

Russland har brutt den olympiske fred ved ytterligere to anledninger: Da landet invaderte Krim-halvøya i 2014 og da det involverte seg i konflikten mellom Georgia og den russiskvennlige utbryterrepublikken Sør-Ossetia i 2008.