Ingvaldsen fikk gjennombruddet på den internasjonale scenen sist sesong. Det hele startet på Bislett, da han senket den norske rekorden på 400 meter til 44,86.

Noen måneder senere suste han inn til 44,39 under forsøket på VM i Budapest. Han ble nummer seks i finalen.

Den gode sesongen har også dratt med seg oppmerksomhet. Moelv-gutten, som tidligere ikke har hatt mange sponsormidler, har fått mange henvendelser.

– Jeg har fått henvendelser fra her og der. Jeg må bare tenke klokt og ikke hoppe på det første og beste. Det viser at jeg har gjort noe bra. Jeg får hjelp fra faren min, som fungerer som manager. Jeg holder meg til løpingen, sier Ingvaldsen til NTB og avslører at noen norske sponsorer har tatt kontakt.

Ingvaldsen trenes av moren Mari Ann Bentdal.

– Luksus

Moelv-gutten peker spesielt på godene som kommer med å konkurrere på det høyeste nivået. Der er det meste tilrettelagt for at stjernene skal skinne på banen.

– Det begynner å gå opp for meg nå som man jobber mot sponsorer og alt som kommer nå med samlinger og priser. Det begynner å gå litt opp for meg hvor fort det egentlig er, sier løperkometen og legger til:

– Det har vært veldig rart. Det ble fra og kanskje være med på junior-NM til å være med på Diamond League i Zürich og Brussel. Det var noe helt annet å bli plukket opp på flyplassen. Det var litt luksus. Alt du får gratis og det var et annet liv enn det jeg har vært vant med. Det er veldig stas å konkurrere mot de beste på den største arenaen.

Sliten kropp

Ingvaldsen ble syk etter Diamond League-stevnet i Brussel tidligere i september og gikk dermed glipp av finalehelgen i Eugene. Nå er han tilbake og klar for å løpe fortere.

– Det kunne ikke vært bedre timing. Nå er jeg gradvis tilbake. Det var egentlig kroppen som sa at «nå var det nok». Jeg kjente at jeg var sliten og måtte tyne litt på det siste løpet. Når jeg er sliten og løper på 45 blank. Hvis noen hadde sagt at jeg skulle løpe på det før sesongen, hadde jeg blitt sjokkert, sier 21-åringen.

Nå venter kanskje nettstudier for å ha noe å holde på med ved siden av friidrettssatsingen. Utover høsten venter en treningsleir i landslagsregi før sesongforberedelsene spisser seg til litt ekstra tidlig.

– Det kommer noen treningsleirer nå i november med juniorlandslaget og så blir det vel noe rundt nyttår. Sesongen kommer veldig tidlig så jeg må finne formen ganske tidlig, sier han.

Neste år venter innendørs-VM i Glasgow, men det er ikke sikkert han deltar der, sier Moelv-løperen.