Molde til cupfinale etter sliteseier mot Kjelsås

Dermed skal Molde spille cupfinale på Ullevaal stadion mot enten Bodø/Glimt eller Vålerenga. Det sørget Magnus Grødem for da han skled inn 1-0-målet på pasning fra Kristoffer Haugen allerede etter fire minutter på Grefsen stadion i Oslo.

Cupaskeladden Kjelsås har hatt en imponerende reise til semifinalen og gjorde seg slett ikke bort der heller. Vertene gikk offensivt til verks og så friske ut både før og etter Moldes ledermål.

Det første ordentlige skremmeskuddet fra hjemmelaget kom da høyrekanten Leo Bech Hermansen dro til fra distanse etter ti minutter. Jacob Karlstrøm i Molde-målet fikk så vidt vippet ballen i tverrliggeren.

Vrient

I en forbausende jevn kamp skapte Molde en stor sjanse til å doble ledelsen etter en halvtime. Veton Berisha avsluttet mot mål, men midtstopper Simen Olafsen avverget baklengs med en akrobatisk blokkering like foran streken.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

3317 tilskuere på Grefsen stadion heiet sine helter fram, og med bare 1-0-ledelse virket Molde-spillerne noe ukomfortable utover i omgangen. Det erkjente også trener Erling Moe i pauseintervjuet med NRK.

– Det er en tøff affære det her, og vi er nødt til å tilpasse oss litt. De er med (i kampen), sa han.

Etter hvilen ble det mer «powerplay» fra eliteserielaget, men uten at det resulterte i nettsus. Molde kunne bytte inn klassespillere som Eirik Hestad og Magnus Wolff Eikrem, og de nektet Kjelsås å skape noe særlig i annen omgang.

Annullering

Kristoffer Haugen trodde dessuten at han hadde gjort 2-0 etter 80 minutter, men scoringen ble noe tvilsomt avvinket for offside. Det skyldtes at en offsideplassert Berisha prøvde å nå ballen før Haugen satte den i mål ved bakre stolpe.

– Da Rocha (Kjelsås-keeper) har uansett ikke sjanse. Man kan diskutere hvor mye Berisha er involvert i spillet, men vi kan vel slå fast at Kjelsås er heldige der, kommenterte NRKs Carl-Erik Torp.

Molde klarte seg uansett med ett mål og kan legge cupfinalen til på et travelt høstprogram.