Opptur for Nyland og Sevilla – Barcelona avga poeng

Den norske landslagsmålvakten voktet Sevilla-målet for annen kamp på rad. Etter å ha holdt nullen i den målløse debutkampen mot Osasuna slapp han inn sitt første mål, men det kom på straffespark og da kampen allerede var avgjort.

Nyland var etter det velplasserte straffesparket fra Luis Suárez, men manglet noen centimeter på å nå helt fram. Straffesparket ble dømt etter at Nyland enkelt fanget et innlegg. Bak ryggen hans var nemlig Suárez felt av Jesus Navas.

Da ledet Sevilla allerede 4-0. I det 7. minutt nikket Youssef En-Nesyri inn returen fra tverrliggeren etter at Loïc Bades hodestøt på et hjørnespark.

Flott scoring

Minuttet senere doblet Dodi Lukebakio da han gjorde to lekre dragninger og skjøt i krysset. Samme mann hadde litt senere en akrobatisk avslutning på innlegg fra Erik Lamela, men keeper Luis Maximiano gjorde en kjemperedning.

Suso sørget for at det sto 3-0 til pause, og tidlig i 2. omgang økte Lamela via en motspiller. Etter reduseringen satte Kike Salas punktum.

Ledelsen i fare

I kveldskampen i La Liga unngikk serieleder Barcelona så vidt tap. Raphinha og Fermin López utlignet hver sin gang i 2-2-kampen mot Mallorca på ferieøya.

Barcelona tpper tabellen ett poeng foran Girona og to foran Real Madrid, som begge kan gå forbi når resten av midtukerunden spilles onsdag og torsdag. Hovedstadslaget får besøk av Las Palmas, mens Girona gjester Alexander Sørloths klubb Villarreal.