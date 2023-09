Niemanns nye uttalelser er gitt i et stort intervju med TV-personligheten Piers Morgan på hans YouTube-kanal. Det ble publisert mandag.

Den amerikanske sjakkprofilen stilte til intervjuet sammen med sin advokat.

I seansen blir Niemann konfrontert med jukseanklagene som dannet grunnlaget for den tidligere så betente striden med Magnus Carlsen.

Amerikaneren avviser kategorisk at han jukset i det mye omtalte partiet mot Carlsen i Sinquefield Cup i september i fjor.

– Selvfølgelig er han en bølle

– Jeg har bevist ferdighetene mine. Chess.com har selv sagt at jeg ikke har jukset etter at jeg fikk min korte utestengelse, sier Niemann blant annet.

– I turneringer der det spilles ved brettet, har jeg fortsatt å spille sjakk på et veldig, veldig høyt nivå. Rankingen min har ikke falt, jeg har fortsatt å spille bra selv etter den seieren (mot Carlsen). Jeg har bevist mitt sjakknivå og min styrke gang på gang. Dette er et tilfelle av at bøller går etter en person fordi vedkommende truer forretningsinteressene deres, fortsetter han.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

På spørsmål om Carlsen er å anse som en bølle, svarer Niemann så:

– Selvfølgelig er han en bølle. Han brukte hele imperiet sitt og kontaktene sine i chess.com.

Konflikt avsluttet

Niemann er videre tydelig på at han ikke finner seg i behandlingen.

– Jeg lar ikke folk mobbe meg. Jeg sto opp mot ham. Jeg ser fram mot å møte ham ved brettet igjen. Jeg gjør det jeg gjør best, å bevise hva jeg kan, sier amerikaneren.

Niemann saksøkte i utgangspunktet Carlsen for store summer etter jukseanklagene. I august ble det imidlertid kjent at konflikten var løst og over.

Det fremkom av en felles uttalelse fra de to sjakkstjernene, gitt til chess.com.

I uttalelsen het det blant annet at begge parter hadde jobbet for å løse situasjonen og «la sjakkverdenen gå videre uten ytterligere rettssaker».