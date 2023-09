Lørdag overgikk Erling Braut Haaland målstatistikken til tidligere Premier League-spiss Jonathan Walters, men nordmannen får nå nye utfordringer i retur.

Haaland scoret sitt 44. ligamål da han bidro til Manchester Citys 2-0-seier over Nottingham Forest lørdag. Målene har kommet på kun 41 kamper.

Jonathan Walters spilte Premier League-fotball for Bolton, Stoke og Burnley i perioden 2001 til 2020. I løpet av sesongene på øverste nivå i engelsk fotball ble den samlede fasiten 43 nettkjenninger. Lørdag ble han altså passert på målstatistikken av Haaland.

Det har ikke 40 år gamle Walters latt passere stillhet. Mandag la han ut en melding på X, tidligere Twitter, rettet til Haaland. Nordmannen er tagget i innlegget.

«Erling Haaland kom helt klart til Premier League med høye ambisjoner og rekorder å slå. I helgen passerte han offisielt min PL-scoringsrekord! Hvis du nå kan matche mine to selvmål i én og samme kamp, og i tillegg overgå min rekord i antall spilte Premier League-kamper på rad … vil jeg med glede erklære deg som en av de store i Premier League», skriver Walters humoristisk – og legger til:

«Du har en jobb å gjøre, store mann».

Selvmålskampen Walters henviser til var Premier League-oppgjøret mot Chelsea i 2013. Der satte han like godt ballen i eget mål to ganger, og som om ikke var nok, misset han også et straffespark. Chelsea vant oppgjøret 4-0.

I den samme kampen presterte for øvrig den daværende Stoke-spissen i tillegg å skyte ballen hardt opp i sitt eget ansikt. Den episoden huskes også av mange.

– Jeg ler av den kampen, har Walters tidligere sagt i et intervju med FourFourTwo.

Underveis i karrieren spilte Walters på et tidspunkt 102 strake Premier League-kamper for Stoke. Den rekorden kan bli vrien å matche for Haaland.