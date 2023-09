Veteranen fra Østerrike var utvilsomt en av dem som var med og dro lasset da hoppsporten for kvinner var i startgropen. Hun har medaljer i åtte verdensmesterskap og ble verdensmester i 2011. I 2014 tok hun sølv da kvinner for første gang fikk delta i OL. Det skjedde i Sotsji i Russland.

Iraschko-Stolz vant også verdenscupen i 2015, som den første kvinnen fra Østerrike. I over to tiår var hun aktiv, og hun var også den første som i 2003 fikk notert et uoffisielt hopp over 200 meter.

– Tiden er kommet for å avslutte karrieren. De som kjenner meg, vet at jeg har lyst til å fortsette, men det er også slik at jeg ikke har grunn til å klage ettersom jeg har kunnet drive sporten min i lang tid. Det har vært en fin tid, sier Stolz.