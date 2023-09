Caro med klare meldinger: – Viste et annet ansikt

– Jeg synes vi gikk ut og viste et annet ansikt. Vi burde ha scoret flere mål og gått herfra med en seier. Det er litt bittert, men vi viste vilje, og vi viste at vi er et bedre landslag enn vi kanskje har fått vist det siste året. Det er uansett en fin ting å ta med seg videre, sa hun da hun møtte en samlet presse en times tid etter 1-1-kampen.

Hun ble konfrontert med at NRK-ekspert Carl Erik Torp har skrevet en kommentar med tittelen «Nå har ikke spillerne lenger noe å klage over», og var kontant i svaret.

– Jeg føler at vi har fått et litt ufortjent stempel at vi klager og syter. Å si fra når men ikke er fornøyd er viktig. Og så synes jeg litt generelt at hvis en mann sier fra at han ikke er fornøyd så blir det tatt som konstruktiv kritikk, men hvis en kvinne sier det mange nok ganger så blir det klaging og syting, sa hun.

– Vi må jobbe for å gjøre det vi kan for å bli bedre som lag, og så er det ikke noe problem å ta selvkritikk på ting vi kan bli bedre på.

Føler med klubbvenninnene

Da hadde hun allerede fått spørsmål om situasjonen til Spanias VM-vinnere, blant dem mange av hennes klubbvenninner i Barcelona. Før nasjonsligakampen mellom Sverige og Spania poserte alle spillerne på begge lag bak et felles banner i solidaritet.

– Jeg synes det er tøft å se at lagkompisene som har vunnet VM fortsatt må kjempe den kampen de gjør, og ikke kan være på en fantastisk reise av gode følelser etter å ha gjort noe man sannsynligvis opplever bare en gang i livet. De må stå i en kamp for bare å ha grunnleggende rettigheter og bli tatt seriøst. Jeg tror alle i kvinnefotballen støtter dem og heier dem fram. Det føles veldig naturlig at Sverige stilte seg bak dem, sa hun.

Graham Hansen fortalte at det har vært mye snakk om situasjonen i Barcelona-garderoben.

– Alle er flinke til å fokusere på klubb når vi skal det, men jeg ser slitne ansikter, at folk har brukt tid på noe de helst ikke skulle brukt tid på, særlig etter et VM-gull. Jeg føler veldig med dem, og så håper jeg at de til neste samling har fått gjennom de tingene de står på barrikadene og kjemper for.

Hun har ikke snakket med Barcelona-venninnene under denne samlingen.

– Nei, men jeg hadde mye kontakt med dem under OL. De siste dagene har det skjedd så mye at jeg tenker at de må få fred. Jeg så at de hadde brukt åtte timer på å forhandle om de skulle spille (mot Sverige). Jeg kommer nok til å prate med dem i dagene som kommer, for å høre hvordan det går.

Skal gå bra

Graham Hansen tror ikke at kjenningen i hamstringen gjør henne usikker til tirsdagens kamp i Portugal.

– Jeg fikk en skade der i oktober i fjor, så jeg tok ingen sjanser da jeg følte at den begynte å streike litt. Jeg må se hvordan den er i morgen, men jeg tror og håper at det går bra, sa hun.

Hun er takknemlig for at det kom så mange tilskuere til Ullevaal.

– Det var utrolig hyggelig at så mange tok turen. Det viser at folk bryr seg, når man har et så dårlig VM og 7000 kommer og ser på oss. Det var gøy å spille, og med bare tre treninger bak oss (under Leif Gunnar Smerud) synes jeg vi skal være veldig godt fornøyd. Selv om vi er skuffet over resultatet, tror jeg folk hadde det gøy i dag, sa 29-åringen, som også svarte på om situasjonen er så mye bedre i Norge enn i Spania.

– Fortsatt er det ting å kjempe for, men vi er langt framme på veldig mange områder. Vi er på riktig vei, og vi har et forbund i ryggen som prøver å legge til rette for at vi skal ta de neste stegene. Det er iallfall fint å kjenne på at vi slipper å kjempe flere kamper samtidig.