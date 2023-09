Seieren glapp i Smeruds debutkamp

Det var et bittert poengtap i nasjonsligaåpningen som både er første etappe i OL-kvalifiseringen og legger premisser for neste års EM-kvalifisering. Norge dominerte stort i første omgang og burde ha ledet mye mer enn 1-0, men kampbildet ble et helt annet etter pause, og utligningen hadde ligget i lufta en stund da den kom i det 72. minutt.

Et av de store lyspunktene i det norske laget var at Caroline Graham Hansen og Karina Sævik fant tonen umiddelbart i rollene som henholdsvis høyre kant og hengende spiss i Smeruds 4-2-3-1-formasjon. Det var også de som samarbeidet om Norges ledermål i det 26. minutt, med Sævik som målscorer.

Norge hadde mange kjempesjanser både før og etter scoringen

Østerrike utlignet ved innbytter Eileen Campbell. Hun fikk vende opp rett utenfor 16-meteren og sendte av gårde et skudd som seilte inn i lengste kryss.

Norge jaget et vinnermål i sluttminuttene, men kom ikke nærmere enn da innbytterne Tuva Hansen og Elisabeth Terland sendte hvert sitt skudd i tverrliggeren i henholdsvis det 88. og 90. minutt.

Herjet

Østerrikes landslagssjef Irene Furhmann sa før kampen at det er nesten umulig å forsvare seg mot Graham Hansen når hun er i støtet, og slik så det ut fra start. Verdensstjernen herjet med motspillerne, og før det var spilt to minutter hadde hun skaffet straffespark. Hun kjørte karusell med meritterte Laura Feiersinger, spilte vegg med Karina Sævik og var på full fart mot mål da hun ble felt av midtstopper Celina Degen.

Guro Reiten ble stående lenge ved straffemerket mens dommeren instruerte spillerne om ikke å løpe inn i feltet før straffen ble tatt, og da hun fikk klarsignal endte skuddet utenfor. Spilleren som scoret det siste målet under Hege Riise fikk ikke score det første under Smerud.

Kvinnelandslaget i fotball: Norge-Østerrike Oslo 20230922. Norges Guro Reiten tar straffespark under fotballkampen i National League for kvinner mellom Norge og Østerrike på Ullevaal Stadion. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Det stoppet ikke den norske offensiven. Smerud fikk se et lag som regelrett kjørte over motstanderen den første drøye halvtimen. I det 8. minutt slo Reiten en flott stikker til Maanum, som fra dødlinja spilte skrått ut til Sophie Román Haug. Skuddet gikk rett utenfor.

Litt senere nikket Haug et hjørnespark fra Graham Hansen i tverrliggeren og over. I det 21. minutt skjøt Maanum ballen i mål framspilt av Thea Bjelde, men hun ble vinket av for en tvilsom offside. To norske spillere sto i offsideposisjon ute på siden, mellom Maanum og linjedommeren, som nok ble lurt av det.

Østerrike kom til sin første halvsjanse etter 24 minutter, men rett etter tok Norge svært fortjent ledelsen. Graham Hansen tryllet bort Feiersinger og Sarah Puntigam før hun skjøt mot lengste hjørne. Ballen endret retning på en motstander og lurte keeper Manuela Zinsberg, som så vidt fikk stokket beina i tide til å redde. Returen fløy rett ut til Sævik, som fluktet den i en bue over keeperen.

Vendepunkt

Graham Hansen fortsatte å drive motstanderne til fortvilelse. Etter en halvtime raidet hun over halve banen og skjøt over fra spiss vinkel. I det 35. minutt rullet Reiten et frispart kort til henne, og fra 26 meter skjøt Barcelona-stjernen snorrett mot hjørnet. Arsenal-keeper Zinsberger måtte ut i full strekk for å slå ballen ut.

Den norske dominansen avtok litt fram til pause, og fra avspark i den andre omgangen var det Østerrike som grep taktpinnen. Etter halvannet minutt fikk laget sin første sjanse da kaptein Sarah Puntigam etter et godt angrep skjøt i tverrliggeren og over. Aurora Mikalsen så riktig nok ut til å ha kontroll på skuddet.

Maanum hadde en stor sjanse til å punktere kampen da hun brøt gjennom på kan i det 67. minutt. Sævik skrek på ballen inne i midten, men Arsenal-spilleren valgte å skyte fra spiss vinkel, og klubbvenninne Zinsberger avverget.

Litt senere stoppet modige blokkeringer og en god redning av Mikalsen et østerriksk bombardement i en kamp som levde for fullt.

Noen pustet kanskje lettet ut da Nicole Billa, som senket Norge i fjorårets EM-sluttspill ble byttet ut. Erstatteren Campbell kom til flere farligheter før hun ga Norge en kalddusj med utligningen.

Norge var nær et vinnermmål på tampen, men må innse at to viktige poeng gikk tapt.