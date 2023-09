I et intervju med den amerikanske TV-kanalen Fox News, gjengitt av blant andre BBC og VG , blir Bin Salman konfrontert med påstandene om at Saudi-Arabia bruker satsing på idrett til å bedre landets omdømme.

– Dersom sportsvasking bidrar til å løfte bruttonasjonalproduktet med én prosent, kommer vi til å fortsette med sportsvasking, svarer kronprinsen.

Han uttrykker videre at han ikke er spesielt opptatt av temaet sportsvasking.

– Jeg bryr meg ikke om det. Jeg har én prosent økning i bruttonasjonalproduktet fra idrett, og jeg sikter mot ytterligere halvannen prosent. Kall det hva du vil, men vi kommer til å de halvannen prosentene, er Bin Salman sitert på av BBC.

Saudi-Arabia har spyttet enorme pengesummer inn i sin hjemlige fotballserie den siste tiden. Satsingen er blant annet drevet av at investeringsfondet PIF har overtatt eierskapet i fire av de største klubbene i landet.

Ronaldo ledet an

Siden superstjernen Cristiano Ronaldos overgang til Al-Nassr i vinter har en rekke andre høyprofilerte spillere fulgt etter til landet som av flere nasjoner og organisasjoner kritiseres for menneskerettighetsbrudd. Brasilianske Neymar og franske Karim Benzema er to av disse.

Det saudiarabiske investeringsfondet PIF eier også Premier League-klubben Newcastle. I desember skal landet arrangere klubb-VM. Det blir første gang Saudi-Arabia er arrangør for en turnering i regi av Det internasjonale fotballforbundet (Fifa).

Det er ventet at Saudi-Arabia vil søke om å få arrangere fotball-VM i 2030 eller 2034.

Lanseringen av den saudifinansierte LIV-touren i golf satte også sinnene i kok blant mange, og Formel 1-sporten har de siste årene gjort sitt inntog i landet.

Kronprins Mohammed Bin Salman lanserte for sju år siden sin plan om å modernisere landets økonomi og redusere avhengigheten av olje.

– Autoritære regimer, med Saudi-Arabia i spissen, inntar idretten med storm, og idretten er ikke forberedt, har prosjektleder Frank Conde Tangberg i Amnesty International uttalt til NTB.

Avviser anklagene

Saudiarabiske myndigheter har avvist anklagene om menneskerettighetsbrudd. I intervjuet med Fox News sier Bin Salman at han ikke er fornøyd med alt som skjer i hjemlandet.

Han henviser blant annet til en episode der en lærer nylig ble dømt til døden for å rettet kritikk mot saudiarabiske myndigheter. Bin Salman hevder at han selv og myndighetene gjør det de kan for å utbedre situasjonen.

Han henviser videre til at mange lover allerede er endret.

Ifølge Fox News er intervjuet Bin Salman nå har gitt det første kronprinsen gjør med et amerikansk medie siden 2019.