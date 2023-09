«Tåsenplogen» ute av gullkampen i bryte-VM etter tap i åttedelsfinalen – Kure tapte også

Marvik er rangert som nummer åtte i verden, mens Nabi ligger tre plasser lenger ned på rankinglisten.

Tåsen-gutten hadde ledelsen halvveis etter at han fikk kampens første poeng da Nabi ble straffet for passiv bryting. Esteren slo så hardt tilbake da han fikk inn ett poeng på Marvik og fikk sendt han ned i parterre.

Nordmannen klarte imidlertid å unngå å bli rullet, men måtte likevel starte en desperat jakt etter poeng.

Dersom det ender likt er det bryteren som fikk det siste poenget i kampen som går videre. Marvik jobbet knallhardt til siste sekund, men måtte til slutt innse nederlaget.

I første runde i Beograd vant Marvik 2–0 over chilenske Yasmani Acosta Fernández, som er rangert som nummer 13 i verden.

Tross tapet for Nabi er ikke håpet om medalje og OL-billett helt ute for den sterke nordmannen. Skulle Nabi gå til finale, før Marvik sjansen til å komme inn i turneringen via rekvalifisering og kjempe om en bronsemedalje.

Det er de fem beste i vektklassen som er kvalifisert for neste års OL i Paris.

Marvik tok i 2021 VM-bronse på hjemmebane i Oslo. Det er hans eneste internasjonale mesterskapsmedalje på seniornivå så langt.

Per Anders Kure møtte på sin side Akzjol Makhmudov fra Kirgisistan i 16-delsfinalen i 77-kilosklassen. 25-åringen startet bra og jobbet seg raskt opp en 3-0-ledelse, men måtte til slutt se seg slått 3-4 etter en fantastisk avslutning av Makhmudov.