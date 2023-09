Spanias VM-vinnere i krisemøte med idrettsministeren – 21 av 23 spillere blir værende i troppen

– Vi har kommet til enighet om en rekke avtaler som vil bli utformet og underskrevet i morgen, meddelte president i Spanias idrettsråd (CSD) Victor Francos.

Sent tirsdag var han og de spanske VM-vinnerne i et krisemøte i et forsøk på å avklare den turbulente landslagssituasjonen. Blant spillernes krav var at de ikke skal rammes av sanksjoner dersom de velger å forlate landslagssamlingen.

De to spillerne som har valgt å forlate samlingen blir ikke møtt med sanksjoner, skriver spanske Marca. Det er foreløpig ikke kjent hvem de to spillerne er.

Francos kom tirsdag kveld til landslagets hotell i Valencia-forstaden Oliva for å møte spillerne. Krisemøtet startet sent fordi de åtte uttatte Barcelona-spillerne ankom sent på grunn av flyforsinkelser.

Ny hovedtrener

VM-vinnerens nye landslagssjef Montse Tomé tok mandag ut sin første tropp. Nesten alle i den var spillere som har erklært at de ikke er tilgjengelige for landslagsspill før Spanias fotballforbund har innfridd krav om store endringer.

Ifølge Marca skal det ha vært splittelse innad i spillergruppen, men posisjonen til trener Tomé ble angivelig ikke diskutert.

Av frykt for represalier som i ytterste konsekvens kan innebære inndragelse av spillerlisensen, møtte nesten alle spillerne motvillig til samling tirsdag.

– Jeg har det dårlig, sa den dobbelte gullballvinneren Alexia Putellas da hun omringet av TV-team på flyplassen i Barcelona ble spurt hvordan hun følte seg. Sammen med sju klubbvenninner tok hun fly til Valencia.

Med dem var også klubbens sportssjef Markel Zubizarreta og lagets psykolog Marc Sellars.

Misnøye

Real Madrid-keeper Misa Rodriguez svarte tydelig «nei» da hun ved oppmøte i hovedstaden ble spurt om hun var fornøyd med å bli uttatt i troppen.

Spillerne som møtte i Madrid ble kjørt i buss til Valencia. Også de ble omringet av journalister og TV-kameraer ved oppmøte.

Under det «hemmelige» møtet i Oliva ventet et 50-tall mediefolk utenfor, På spillernes side av bordet satt også Amanda Gutiérrez, leder i spillerforeningen Futpro.