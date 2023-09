Magnus Carlsen utklasset So – finaleklar i Speed Chess Championship

Carlsen var så overlegen at han på ett tidspunkt vant sju partier på rad. Han tapte bare to av 29 partier, og seierssifrene ble 22-7.

En av kommentarene på chatten til Chess24 var at det var mer brutalt enn VM-semifinalen i fotball mellom Brasil og Tyskland (1-7 i 2014), og kommentatorene sammenlignet nordmannens spill med Bobby Fischer.

– Jeg følte meg ikke spesielt energisk før kampen, men jeg var rolig og fokusert, og jeg synes jeg spilte veldig bra i starten. Særlig de tre første seirene var av veldig høy kvalitet, og det satte tonen, sa Carlsen til Chess24.

Tiltet litt

– Han (So) spilte ikke spesielt dårlig, det var bare at jeg spilte bra. Så begynte han å «tilte» litt, noe som ofte skjer i slike situasjoner, mens jeg beholdt fokus. Kvaliteten i spillet mitt varierte litt, men jeg prøvde å vinne så mye som mulig.

I onlineturneringen spilles det først 90 minutter med 5+1 (5 minutter på klokka, pluss ett sekund for hvert trekk), fulgt av 60 minutter med 3+1 og til sist 30 minutter med 1+1 (bullet).

Etter første etappe ledet Carlsen med 6,5 poeng mot 2,5 poeng. Han vant fem av de ni partiene, mot en seier for So og tre remis.

Vondt til verre

Det gikk fra vondt til verre for amerikaneren da spillerne etter en pause fortsatte med 3+1. Carlsen vant de sju første partiene og ledet med elleve poeng (13,5-2,5), før So greide to remis på rad. Så vant Carlsen seks av de 11 partiene i 1+1, mot ett tap.

So fikk sin annen seier for dagen i 9. parti med 1+1. Det var hans første seier over Carlsen i bulletsjakk noensinne.

Carlsen har utklasset alle sine motstandere i turneringen. I 1. runde slo han Santosh Vidit med 17,5 mot 8,5 poeng, i kvartfinalen tok han seg av Jan Nepomnjasjtsjij med 20,5 mot 9,5.

Onsdag møtes amerikanske Hikaru Nakamura og franske Maxime Vachier-Lagrave i den andre semifinalen.