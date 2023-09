Haaland-assist da City vendte til 3-1-seier tross sjansesløsing – CL-debut for Bobb

Julian Álvarez var giftigste City-spiller tirsdag. Han scoret utligningsmålet og slo frisparket gjestekeeper Omri Glazer feilberegnet helt og bokset i eget mål til 2-1. Rodri fastsatte resultatet i det 73. minutt.

Haaland hadde fire store sjanser i kampen, men kom ikke nærmere enn en nikk tverrliggeren og en annen som via keepers bein traff stolpen.

På tampen kom Oscar Bobb inn til sin mesterligadebut. Han erstattet Phil Foden og tvang nesten umiddelbart keeper til en god redning.

Da klokka tikket opp mot 45 minutter, viste Uefa-statistikken 22-0 i avslutninger, 10-0 i hjørnespark og over 70 prosent ballbesittelse for Manchester City. Haaland hadde misset et par kjempesjanser og Foden en gigantsjanse.

Så ble Osman Bukari spilt gjennom av Mirko Ivanic etter en gjenvinning for gjestene. Alene med Ederson scoret 24-åringen fra Ghana iskaldt, men jubelen hans ble stoppet av linjemannens flagg. I drøyt halvannet minutt måtte han vente på at VAR skulle oppdage at Ruben Dias ikke rykket ut i tide og at det ikke var offside.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Hakket under

I en omgang hadde flotte redninger av Røde Stjerne-keeper Glazer og noen Haaland-avslutninger hakket under vanlig klasse holdt gjestene inne i kampen.

Haaland løp seg fri på et innlegg fra Foden i det 20. minutt, gikk opp alene og nikket i undersiden av tverrliggeren så hardt at målet sto og ristet.

I det 34. minutt fikk han ballen i drømmeposisjon da Alvarez slo skrått ut i feltet, men det ble en «ryggsekk»-avslutning der ballen føk over mål.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Glazer leverte strålende redninger på Rodris skudd i det 15. minutt, på Nathan Akés velplasserte nikk etter hjørnespark og i det 41. minutt da Foden fikk nikke uhindret fra kloss hold på innlegg fra Sergio Gómez.

Bukari måtte dele æren med ham for at Røde Stjerne ledet til pause, men det skulle ikke vare lenge i den andre omgangen.

Flott samarbeid

Det var spilt litt over ett minutt da Alvarez spilte fram til Haaland, som utfordret og trillet en gjennombruddsball for argentineren, som var på løp forbi ham. Alvarez tok ballen forbi keeper med første berøring og listet den i mål fra spiss vinkel med den neste.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Noen minutter senere fikk Kyle Walker ballen i mål igjen, men han var så vidt offside i forspillet.

I det 57. minutt var Haaland først på keeperreturen etter et distanseskudd fra Alvarez, men Glazer greide å komme i veien for avslutningen og holde den ute.

Tre minutter senere tok Álvarez frispark fra venstre. Keeper skulle bokse innlegget, men bommet nesten på ballen og hjalp den i stedet inn i mål.

Haaland kunne ha punktert kampen da han i det 64. minutt nikket Walkers innlegg ved lengste stolpe. Via keepers bein gikk ballen i stolpen og ut.

I stedet var det Rodri som med en soloprestasjon satte inn 3-1-målet.

Leipzig vant

Tidligere på dagen scoret Mohamed Simakan sesongens første mesterligamål da Leipzig vant 3-1 over Young Boys i Sveits.

Det var spilt litt over to minutter da Leipzig-stopperen dukket opp ved nærmeste stolpe på David Raums hjørnespark og stusset ballen mot mål. Den endret så vidt retning på en motspiller, og det overrumplet keeper Antony Racioppi, som bare slo ballen videre i mål.

Meschak Elia utlignet med et elegant utsidespark, men Leipzig var klart best og fikk en fortjent seier takket være Xaver Schlagers distanseskudd i det 74. minutt. Innbytter Benjamin Sesko fastsatte resultatet på overtid.

Manchester City gjester Leipzig i neste runde 4. oktober.