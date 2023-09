Hun sier at det skjer til tross for at hun har vært et på et godt sted helsemessig de 12 siste årene. Det var Nettavisen som først meldte om dette i Norge.

Diggins har tidligere vært åpen om at hun også slet med spiseforstyrrelser tidlig i karrieren.

– Dette er ikke lett for meg, men det er noe jeg ønsker å dele med dere. I sommer, etter 12 år på et godt sted helsemessig, har jeg slitt med spiseforstyrrelsen min, skriver Diggins på Instagram.

Diggins takker laget sitt for støtten i en tung tid, og de har hjulpet henne i rehabiliteringen. Hun sier at det var tøft å fortelle ektemannen og familien at hun hadde fått et tilbakefall.

– Du ønsker ikke å påføre smerte, stress og bekymring til menneskene du elsker, og de som elsker deg, men jeg visste at jeg måtte fortelle dem. De vil være der for meg, så jeg må slippe dem inn. Ganske umiddelbart tok det en byrde fra skuldrene mine, sier Diggins til People Magazine.

Diggins håper at hun kan være med på høstens treningsleir, og at hun vil være i stand til å konkurrere når sesongen starter.