Vingegaard om tvilen rundt Jumbo-Visma: – Skepsisen er forståelig

Dansken ble nummer to sammenlagt i årets Vuelta a España og utgjorde en pall med bare Jumbo-Visma-ryttere. Tittelen gikk overraskende til Sepp Kuss, mens Primoz Roglic endte på tredjeplass.

En slik overlegenhet gjør at dopingspøkelset fortsetter å henge ved laget.

– Skepsisen er forståelig, men det folk også må forstå er hvor mye vi ofrer for det. Vi går dypt inn i detaljene for å perfeksjonere oss selv. Tro oss, det gjør virkelig en kjempeforskjell. I så måte er det i øyeblikket ingen bedre steder å være enn i Jumbo-Visma, sier Vingegaard, ifølge nettstedet feltet.dk.

De to siste års Tour de France-vinner lar seg ikke tirre av dopingspørsmål eller antydninger om juks.

– Det er ikke en dårlig ting at det er et kritisk blikk og skepsis så lenge vi alle kan snakke om det. På den måten kan vi forhindre at det som skjedde for 20 år siden, forhåpentlig aldri gjentar seg.

Kuss mener det er viktigere å kunne takle nederlag enn å prøve å finne en ulovlig vei til suksess.

– For meg personlig er doping og juks utelukket. Det er ikke en del av sporten. Å tape er derimot en del av den. Selvfølgelig vil du gjerne vinne, men hvis man gjøre noe forbudt, tror jeg man er redd for å tape, sier amerikaneren.