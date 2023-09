Davis Cup-nedtur for Norge – røk mot Peru i kvalifiseringen

Det sto 1-1 i kamper i kvalifiseringsduellen foran søndagens tre avgjørende oppgjør. Der havnet den norske duoen raskt i vanskeligheter.

I den innledende doublekampen mot Arklon Huertas del Pino Cordova og Juan Pablo Varillas røk Durasovic og Høyeraal 6-4, 6-2.

Dermed var det norske laget avhengig av to strake singlekamp-triumfer for å redde totalseieren i oppgjøret. Allerede i den første singlekampen tapte imidlertid Durasovic for Varillas. Sifrene ble 6-1, 6-1.

Peru går dermed videre i kvalifiseringen til hovedturneringen i Davis Cup.