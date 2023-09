Den nye rekorden lyder på 14.00,21. Den gamle rekorden tilhørende kenyanske Faith Kipyegon var fem sekunder svakere. Den ble satt i Paris 9. juni.

Tsegay fikk god hjelp av harene undervei, men gjorde løpet selv de siste rundene. I mål satte hun en fenomenal verdensrekord.

– For en heltemodig innsats. Et mektig løp av Tsegay som ofte har vært for ivrig fra start, sa NRK-kommentator Jann Post.

Tsegay manglet kun 21 hundredeler på bli første kvinne under 14 minutter på en 5000 meter. Ut på sisterunden så hun ut til å ha også den milepælen innenfor rekkevidde, men mot slutten ble det akkurat for tøft.

– En unik løper dette her. Hun har løpt fort på alt fra 1500 meter til 10.000 meter, sa kommentator Post.

Med på kjøpet fikk Tsegay Diamond League-trofeet på 5000 meter.

Kenyanske Beatrice Chebet ble nummer to med sterke 14.05,92.

De to første var i en helt egen klasse. Etiopiske Ejgayehu Taye ble nummer tre med tiden 14.21,52.

Karoline Bjerkeli Grøvdal har den norske rekorden på 5000 meter. Den lyder på 14.31,07 og stammer fra Bislett Games i fjor. Da slo hun den nesten 36 år gamle rekorden til Ingrid Kristiansen.