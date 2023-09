RBK med hjelp til Viking i gullkampen – Sæter med syrlig Glimt-stikk

Det var en relativt fortjent utligning etter at Rosenborg hadde spilt seg mer og mer inn i kampen etter at Glimt tok ledelsen tidlig. Sæter var sedvanlig trygg fra straffemerket og scoret før han signaliserte til bortefansen at de skulle roe seg ned.

Sæter klarte heller ikke å dy seg fra å komme med et stikk til Glimt da han ble intervjuet av TV 2 etter kampen.

– Det virker som de tror de er mye mer enn de egentlig er. Så det er veldig fint å ta fra Bodø/Glimt to poeng i jakten på gull, sa Rosenborg-spissen.

Straffeblemme

For Glimt-talentet Tobias Gulliksen ble det en heftig kamp. Han scoret sitt første mål i gult etter seks minutter, mens handset og laget straffespark kort tid før pause.

I annen omgang kranglet Gulliksen på seg et gult kort før han ble tatt av etter 69 minutter.

– Litt uheldig, føler jeg. Han får en bra berøring, og jeg tenker at jeg må blokkere med det jeg har, sa Gulliksen om situasjonen der han slo ballen ut over dødlinjen med hånden.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Sent drama

Glimt styrte det meste etter sidebytte og jaget et seiersmål. Halvveis i omgangen misbrukte Amahl Pellegrino en stor mulighet da han satte ballen utenfor fra drømmeposisjon.

Jayden Nelson fikk RBKs største sjanser etter hvilen, men canadieren hadde ikke finstilt skuddfoten. På overtid brente Rasmus Wiedesheim-Paul en kjempesjanse alene med Glimt-keeper Nikita Haikin.

Rosenborgs André Hansen måtte også i aksjon for å stoppe en gigantsjanse for Glimt senere i tilleggstiden.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det ble litt som jeg så for meg på forhånd, tett og jevnt. Jeg føler vi er veldig solide i egen boks og litt rufsete offensivt, og det er litt motsatt av dem (Glimt), oppsummerte Sæter.

Viking-forsprang

Hjemmelaget hadde solgt ut Lerkendal stadion og ønsket en gammel helt tilbake i Ole Selnæs. Han startet kampen i den sentrale midtbanerollen og fullførte samtlige 90 minutter i comebacket.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Selv om det ikke ble seier, kan Rosenborg glede seg over ett poeng mot sterke Glimt. Mest fornøyd med resultatet er kanskje Viking, som nå har to poengs luke til nordlendingene på tabelltoppen.

Ni kamper gjenstår for gullkandidatene. I neste runde spiller Viking hjemme mot Sandefjord, mens Bodø/Glimt tar imot Vålerenga.